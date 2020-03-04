Число пассажиров Diamond Princess на карантине в Приморье увеличилось

ВЛАДИВОСТОК, 4 мар - РИА Новости. Еще два пассажира с лайнера Diamond Princess помещены на карантин во Еще два пассажира с лайнера Diamond Princess помещены на карантин во Владивостоке , таким образом, их общее число достигло девяти, заболевание у них не выявлено, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.

Ранее, 25 февраля, власти региона сообщили, что семь россиян, которые находились в порту Японии на лайнере Diamond Princess, прибыли 22 и 23 февраля во Владивосток. Все они доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на коронавирус , они отрицательные.

"Семейная пара, жители Владивостока, прилетели из Японии 29 февраля. Из аэропорта их по утверждённому предписанию направили на карантин в инфекционное отделение, как и других пассажиров лайнера Diamond Princess. В настоящее время на карантине находятся 9 человек с лайнера, состояние у всех удовлетворительное, заболеваний ни у кого не выявлено. У пациентов проводится ежедневный отбор анализов", - сказал собеседник.

Как сообщает правительство Приморья, губернатор Олег Кожемяко побывал в среду, 4 марта, в инфекционном отделении Краевой клинической больницы №2, где находятся на карантине девять российских туристов, путешествовавших на лайнере.

"На сегодняшний день заболевших коронавирусом в Приморье нет", - говорится в сообщении правительства региона. Также краевые власти отмечают, что губернатор проверил, как больница готова к проведению карантинных мероприятий, пообщался с медперсоналом и находящимися на карантине жителями Владивостока.

Судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Власти Японии поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китая, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.