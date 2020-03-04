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2020-03-04T17:40+0300
https://ria.ru/20200304/1568158701.html
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
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РИА Новости

Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни

17:40 04.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Следователи задержали 70-летнего жителя Казани, подозреваемого в убийстве внука сожительницы, с которым они часто конфликтовали из-за злоупотребления внуком алкоголя и отсутствия постоянной работы, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
"Четвертого марта в городе Казани с двумя огнестрельными ранениями головы в больницу доставлен 49-летний местный житель, который вскоре скончался... По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний сожитель бабушки потерпевшего, который дал признательные показания", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Отмечается, что у потерпевшего, его бабушки и подозреваемого систематически возникали конфликты в связи с тем, что внук злоупотреблял спиртными напитками и не имел постоянного места работы. По данным следствия, в день трагедии подозреваемый взял хранившийся на балконе обрез и, зарядив его, выстрелил в голову лежавшему на раскладушке и смотревшему телевизор потерпевшему. Увидев, что тот еще жив, он выстрелил второй раз.
"Со слов подозреваемого, он приобрел обрез и патроны на одном из рынков города Казани. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечает ведомство.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)КазаньПроисшествия
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