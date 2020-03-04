Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни

"Четвертого марта в городе Казани с двумя огнестрельными ранениями головы в больницу доставлен 49-летний местный житель, который вскоре скончался... По подозрению в совершении преступления задержан 70-летний сожитель бабушки потерпевшего, который дал признательные показания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у потерпевшего, его бабушки и подозреваемого систематически возникали конфликты в связи с тем, что внук злоупотреблял спиртными напитками и не имел постоянного места работы. По данным следствия, в день трагедии подозреваемый взял хранившийся на балконе обрез и, зарядив его, выстрелил в голову лежавшему на раскладушке и смотревшему телевизор потерпевшему. Увидев, что тот еще жив, он выстрелил второй раз.