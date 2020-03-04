В Минэнерго отметили надежную работу электростанций в зимний сезон

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Энергетики обеспечили надежную работу электростанций и электросетевого комплекса в отопительном сезоне 2019-2020 годов, заявил замминистра энергетики РФ Юрий Маневич в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Основной максимум пройден в штатном режиме, была обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса и сохранялся необходимый запас генерирующих мощностей", – приводит слова замминистра пресс-служба Минэнерго.
Маневич также подчеркнул, что среднее время отключения при авариях составило около двух часов – это лучший показатель за последние годы.
Он пояснил, что такой результат был обеспечен во многом благодаря внедрению энергокомпаниями интеллектуальных систем управления, которые позволяют в оперативном режиме контролировать состояние оборудования и обеспечивать быстрое реагирование на внештатные ситуации.