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Теплоснабжение
2020-03-04T17:39+0300
https://ria.ru/20200304/1568158669.html
В Минэнерго отметили надежную работу электростанций в зимний сезон
https://cdn25.img.ria.ru/images/155594/30/1555943044_0:84:3072:1812_1036x0_80_0_0_3f3271a2466964608b604c8069e71150.jpg
РИА Новости

В Минэнерго отметили надежную работу электростанций в зимний сезон

17:39 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТрансформаторы подстанции
Трансформаторы подстанции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Энергетики обеспечили надежную работу электростанций и электросетевого комплекса в отопительном сезоне 2019-2020 годов, заявил замминистра энергетики РФ Юрий Маневич в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Основной максимум пройден в штатном режиме, была обеспечена надежная работа электростанций и электросетевого комплекса и сохранялся необходимый запас генерирующих мощностей", – приводит слова замминистра пресс-служба Минэнерго.
Маневич также подчеркнул, что среднее время отключения при авариях составило около двух часов – это лучший показатель за последние годы.
Он пояснил, что такой результат был обеспечен во многом благодаря внедрению энергокомпаниями интеллектуальных систем управления, которые позволяют в оперативном режиме контролировать состояние оборудования и обеспечивать быстрое реагирование на внештатные ситуации.
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