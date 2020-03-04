В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправку, в которой говорится, что государственным языком России является русский как язык государствообразующего народа. Комитет по госстроительству и законодательству инициативу президента одобрил.

Песков отметил, что в новой редакции статьи 69 предполагается защищать культурную самобытность всех народов и этносов России в целом и, в частности, гарантировать права коренных малочисленных народов.

"Язык скрепляет народы"

По мнению депутата Руслана Бальбека, все проживающие в России народы должны быть заинтересованы в защите своих национальных языков, закрепленной в Конституции .

Парламентарий отметил, что в предложенных президентом поправках впервые вводится норма о том, что государство должно отстаивать культурную самобытность всех народов и гарантировать сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

При этом Бальбек подчеркнул, что русский язык объединяет и скрепляет жителей страны в единую общность.

"И понимание такого значения русского языка дает нам и понимание роли государства России, а значит и роли всех российских народов в истории всего человечества", - заключил он.

Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений.