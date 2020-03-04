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2020-03-04T19:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568158622.html
В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции
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РИА Новости

В Кремле прокомментировали поправку о народе в Конституции

17:38 04.03.2020 (обновлено: 19:43 04.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Предложение внести в Конституцию понятие "государствообразующий народ" не ущемляет права национальных меньшинств, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправку, в которой говорится, что государственным языком России является русский как язык государствообразующего народа. Комитет по госстроительству и законодательству инициативу президента одобрил.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:59Религия и мировоззрение
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Песков отметил, что в новой редакции статьи 69 предполагается защищать культурную самобытность всех народов и этносов России в целом и, в частности, гарантировать права коренных малочисленных народов.

"Язык скрепляет народы"

По мнению депутата Руслана Бальбека, все проживающие в России народы должны быть заинтересованы в защите своих национальных языков, закрепленной в Конституции .
Парламентарий отметил, что в предложенных президентом поправках впервые вводится норма о том, что государство должно отстаивать культурную самобытность всех народов и гарантировать сохранение этнокультурного и языкового многообразия.
При этом Бальбек подчеркнул, что русский язык объединяет и скрепляет жителей страны в единую общность.
"И понимание такого значения русского языка дает нам и понимание роли государства России, а значит и роли всех российских народов в истории всего человечества", - заключил он.
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Поправки в Конституцию

В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
Для проработки вопроса создали рабочую группу. По словам Путина, она получила уже порядка 900 предложений.
Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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3 марта, 17:15
Комитет ГД поддержал поправку к Конституции о понятии брака
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РоссияКонституция РФВладимир Путин
Популярные комментарии
Как в том анекдоте: Мы с вами живем в самой независимой стране. Все что в ней происходит, от нас не зависит. Хоть бы одну поправку в конституцию приняли для народа. Допустим, почему не ограничить разницу хотя бы в 10 раз между минимальной и максимальной оплатой труда??? В Европе это сделано!
4 марта, 18:24
Джин Мираж
89201424
Не самая умная формулировка.Хоть разъясняй,хоть не разъясняй - искра уже брошена и уже затлело.А как говорил вождь мирового пролетариата :"Из искры...."
4 марта, 18:24
Александр Шлыков
34112432
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