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В Британии число заболевших коронавирусом достигло 85
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РИА Новости

В Британии число заболевших коронавирусом достигло 85

17:38 04.03.2020
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© en.wikipedia.orgСкорая помощь Британии
Скорая помощь Британии
© en.wikipedia.org
Скорая помощь Британии. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 мар – РИА Новости, Мария Табак. Число заразившихся коронавирусом в Великобритании достигло 85, за сутки было диагностировано 34 новых случая, говорится в переданном в РИА Новости сообщении британского Минздрава.
На данный момент это самый большой скачок c момента выявления первого случая заражения в Соединенном Королевстве 31 января.
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Накануне премьер страны Борис Джонсон заявил о том, что число заболевших будет с большой долей вероятности расти. Власти Великобритании опубликовали план действий на случай распространения вируса в стране: к обеспечению порядка может быть привлечена армия, школы, колледжи и университеты могут быть закрыты, людям предпишут работать из дома и не участвовать в массовых мероприятиях. Однако о закрытии городов из-за вируса речь не идет.
При этом британские медики говорят о том, что для большинства заражение коронавирусом не опасно, и напоминают о важности гигиены.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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