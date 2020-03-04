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2020-03-04T17:48+0300
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Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным
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РИА Новости

Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным

17:30 04.03.2020 (обновлено: 17:48 04.03.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что курс страны остается неизменным, Киев делает все для завершения конфликта в Донбассе и возвращения территорий.
"Хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО, и завершение войны в Донбассе, и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой", - заявил Зеленский в ходе выступления в парламенте в среду.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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