Зеленский заявил, что курс Украины останется неизменным

"Хочу обратиться к нашим международным партнерам. Мы ценим и благодарны за вашу поддержку. И наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО, и завершение войны в Донбассе, и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах. Курс Украины не является ошибкой", - заявил Зеленский в ходе выступления в парламенте в среду.