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2020-03-04T17:27+0300
https://ria.ru/20200304/1568157906.html
ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка
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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

17:27 04.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка. Второе чтение возможно 11 марта.
Документ предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Приобретаться они будут на средства ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи.
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ЦБ будет передавать акции только после получения от Минфина соответствующих денежных средств, а оферта миноритариям будет выставлена один раз - по получении Минфином первой части пакета. При этом будет действовать особый порядок - положенное по закону "Об акционерных обществах" предложение другим владельцам обыкновенных акций Сбербанка продать их выставит не покупающая контроль сторона, а продающая, то есть ЦБ. Цена оферты будет равна цене первой сделки между ЦБ и Минфином.
"Сохранение, защита прав миноритарных акционеров будет одним из главных для нас вопросов при подготовке законопроекта ко второму чтению", – заявил журналистам председатель профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Сейчас обсуждается возможность более детально прописать всю процедуру осуществления обязательного предложения миноритариям, пояснил он.
Глава Минфина Антон Силуанов в среду при обсуждении поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы отметил, что вложение средств ФНБ в такой надежный актив, как акции Сбербанка, позволит получить "хорошую доходность в виде дивидендов". "Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния. Контрольный пакет акций Сбербанка как был, так и остается в руках государства. Поэтому никаких структурных изменений не происходит, лишь изменяется собственник – с Центрального банка на правительство РФ", - сказал министр.
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Его зам Владимир Колычев во вторник на заседании профильного комитета говорил, что дивидендная доходность по акциям Сбербанка в этом году составит порядка 8%, со следующего года выйдет на 9%. По другим активам, в которые могут быть инвестированы средства ФНБ, такой доходности нет, напоминал он.
Ранее Силуанов говорил, что стоимость пакета составит около 2,5 триллиона рублей. Его первую часть планируется выкупить уже в этом году, оставшиеся акции - по мере накопления средств в ФНБ. Их продажа кабмину позволит снять вопросы в отношении существующего конфликта интересов, когда ЦБ совмещает роли регулятора, надзорного органа и акционера Сбербанка, и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка. В свою очередь ЦБ, как прописывается в законопроекте, должен будет продать выкупленные по оферте акции Сбербанка не позднее 31 декабря 2022 года.
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РоссияСбербанк РоссииГосдума РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Правительство РФЭкономика
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