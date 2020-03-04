ГД приняла в I чтении проект о покупке правительством акций Сбербанка

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о приобретении кабмином у ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка . Второе чтение возможно 11 марта.

Документ предполагает поэтапный выкуп Минфином всего принадлежащего ЦБ пакета в 52,32% обыкновенных акций Сбербанка, соответствующего 50% плюс одна акция в уставном капитале. Приобретаться они будут на средства ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средневзвешенная цена за шесть месяцев, предшествующих месяцу заключения первого договора купли-продажи.

ЦБ будет передавать акции только после получения от Минфина соответствующих денежных средств, а оферта миноритариям будет выставлена один раз - по получении Минфином первой части пакета. При этом будет действовать особый порядок - положенное по закону "Об акционерных обществах" предложение другим владельцам обыкновенных акций Сбербанка продать их выставит не покупающая контроль сторона, а продающая, то есть ЦБ. Цена оферты будет равна цене первой сделки между ЦБ и Минфином.

"Сохранение, защита прав миноритарных акционеров будет одним из главных для нас вопросов при подготовке законопроекта ко второму чтению", – заявил журналистам председатель профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Сейчас обсуждается возможность более детально прописать всю процедуру осуществления обязательного предложения миноритариям, пояснил он.

Глава Минфина Антон Силуанов в среду при обсуждении поправок в федеральный бюджет на 2020-2022 годы отметил, что вложение средств ФНБ в такой надежный актив, как акции Сбербанка, позволит получить "хорошую доходность в виде дивидендов". "Эти акции не продаются, в них вкладываются средства Фонда национального благосостояния. Контрольный пакет акций Сбербанка как был, так и остается в руках государства. Поэтому никаких структурных изменений не происходит, лишь изменяется собственник – с Центрального банка на правительство РФ", - сказал министр.

Его зам Владимир Колычев во вторник на заседании профильного комитета говорил, что дивидендная доходность по акциям Сбербанка в этом году составит порядка 8%, со следующего года выйдет на 9%. По другим активам, в которые могут быть инвестированы средства ФНБ, такой доходности нет, напоминал он.