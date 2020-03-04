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Президент Сербии прокомментировал ситуацию с беженцами в Греции
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РИА Новости

Президент Сербии прокомментировал ситуацию с беженцами в Греции

17:20 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Сербии не станут ждать советов ЕС в случае резкого наплыва мигрантов, но будут действовать в интересах национальной безопасности, заявил в среду президент страны Александр Вучич.
Глава сербского МВД Небойша Стефанович сообщил накануне, что на территории Сербии сейчас находятся около шести тысяч мигрантов, силовые структуры страны готовы защитить границы в случае резкого наплыва беженцев из-за ситуации в Турции и Сирии.
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По последним данным Вучича, около 130 тысяч человек собираются на границе Турции и Греции, меньшее число смогло ее преодолеть.
"Если будет потребность в этом и если кто-либо подумает, что Сербия станет некой парковкой для мигрантов или чем-то подобным, мы покажем, что этого не произойдет. Весьма результативно, четко и недвусмысленно наши госорганы не допустят проникновения на территорию Сербии тех, кто может угрожать безопасности республики", - заявил Вучич.
По его словам, силовые структуры страны уже предпринимают меры, создаются условия для того, чтобы остановить наплыв мигрантов на определенных участках границ Сербии.
"Если потребуется защитить и сохранить наши границы, не волнуйтесь, сделаем это весьма и весьма эффективно. И в этот раз не будем дожидаться ответа из Евросоюза, мы поддерживаем их действия по защите границ ЕС, но будем вести себя абсолютно и исключительно в интересах нашей национальной безопасности", - подчеркнул сербский президент.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что ожидает наплыва до 100 тысяч мигрантов в ближайшее время в ЕС из Турции из Сирии. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свои границы и готов помочь это сделать Белграду.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. После открытия Турцией границы тысячи мигрантов пытаются прорваться в Грецию. На границе находятся сотни полицейских, стянуты армейские подразделения.
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Миграционный кризис на границе Турции и ГрецииНебойша СтефановичАлександр ВучичЕвросоюзСербияГрецияВ мире
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