Президент Сербии прокомментировал ситуацию с беженцами в Греции

БЕЛГРАД, 4 мар - РИА Новости. Власти Власти Сербии не станут ждать советов ЕС в случае резкого наплыва мигрантов, но будут действовать в интересах национальной безопасности, заявил в среду президент страны Александр Вучич

Глава сербского МВД Небойша Стефанович сообщил накануне, что на территории Сербии сейчас находятся около шести тысяч мигрантов, силовые структуры страны готовы защитить границы в случае резкого наплыва беженцев из-за ситуации в Турции и Сирии.

По последним данным Вучича, около 130 тысяч человек собираются на границе Турции и Греции , меньшее число смогло ее преодолеть.

"Если будет потребность в этом и если кто-либо подумает, что Сербия станет некой парковкой для мигрантов или чем-то подобным, мы покажем, что этого не произойдет. Весьма результативно, четко и недвусмысленно наши госорганы не допустят проникновения на территорию Сербии тех, кто может угрожать безопасности республики", - заявил Вучич.

По его словам, силовые структуры страны уже предпринимают меры, создаются условия для того, чтобы остановить наплыв мигрантов на определенных участках границ Сербии.

"Если потребуется защитить и сохранить наши границы, не волнуйтесь, сделаем это весьма и весьма эффективно. И в этот раз не будем дожидаться ответа из Евросоюза, мы поддерживаем их действия по защите границ ЕС, но будем вести себя абсолютно и исключительно в интересах нашей национальной безопасности", - подчеркнул сербский президент.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в понедельник, что ожидает наплыва до 100 тысяч мигрантов в ближайшее время в ЕС из Турции из Сирии. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свои границы и готов помочь это сделать Белграду.