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Комитет Госдумы поддержал поправку о расширении полномочий КС
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправку о расширении полномочий КС

17:19 04.03.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКонституционный суд РФ
Конституционный суд РФ
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Конституционный суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в среду поддержал поправку, согласно которой Конституционный суд по запросу президента может проверять конституционность проектов законов о поправке в основной закон страны.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
Предлагается статью 125 Конституции дополнить предложением, что КС РФ может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов о поправке к Конституции РФ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы
3 марта, 20:34
Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию
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РоссияАндрей КлишасКонституция РФАндрей МакаровСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФКонстантин КосачевПолитика
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