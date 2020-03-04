Комитет Госдумы поддержал поправку о расширении полномочий КС

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству на заседании в среду поддержал поправку, согласно которой Конституционный суд по запросу президента может проверять конституционность проектов законов о поправке в основной закон страны.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
Предлагается статью 125 Конституции дополнить предложением, что КС РФ может проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов о поправке к Конституции РФ.