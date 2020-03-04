Египет временно запретил подданным Катара въезд в страну

КАИР, 4 мар - РИА Новости. Власти Власти Египта временно запретили подданным Катара въезд в страну, такое решение, как отметили в правительстве арабской республики, основано на принципе взаимности.

Катар в минувшее воскресенье временно запретил въезд в эмират всем прибывающим из Египта, такое решение власти островного государства связали с распространением коронавируса

"Принято решение соблюсти принцип взаимности и запретить въезд гражданам Катара, как прибывающим через промежуточные пункты, так и всем путешественникам, имеющих катарское гражданство, даже если у них имеется действующий вид на жительство в Египте", - говорится в сообщении правительства страны.

Согласно заявлению кабмина, запрет на въезд в страну для катарцев вступает 6 марта.

Ранее министерство здравоохранения Катара заявило о регистрации в стране трех случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.

В Катаре на постоянной основе живут и работают десятки тысяч египтян.

В понедельник Минздрав Египта сообщил о регистрации случая заражения новым коронавирусом. По словам представителей ведомства, это уже второй случай выявления коронавируса в стране. Первый инфицированный, как он отметил, выздоровел.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.