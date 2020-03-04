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Египет временно запретил подданным Катара въезд в страну
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РИА Новости

Египет временно запретил подданным Катара въезд в страну

17:17 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Каир
Города мира. Каир
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Города мира. Каир. Архивное фото
КАИР, 4 мар - РИА Новости. Власти Египта временно запретили подданным Катара въезд в страну, такое решение, как отметили в правительстве арабской республики, основано на принципе взаимности.
Катар в минувшее воскресенье временно запретил въезд в эмират всем прибывающим из Египта, такое решение власти островного государства связали с распространением коронавируса.
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"Принято решение соблюсти принцип взаимности и запретить въезд гражданам Катара, как прибывающим через промежуточные пункты, так и всем путешественникам, имеющих катарское гражданство, даже если у них имеется действующий вид на жительство в Египте", - говорится в сообщении правительства страны.
Согласно заявлению кабмина, запрет на въезд в страну для катарцев вступает 6 марта.
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Ранее министерство здравоохранения Катара заявило о регистрации в стране трех случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, случаи зафиксированы у подданных Катара, которые ранее после эвакуации из Ирана на частном самолете уже были помещены в карантин.
В Катаре на постоянной основе живут и работают десятки тысяч египтян.
В понедельник Минздрав Египта сообщил о регистрации случая заражения новым коронавирусом. По словам представителей ведомства, это уже второй случай выявления коронавируса в стране. Первый инфицированный, как он отметил, выздоровел.
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Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду эмирата. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКатарЕгипетВ мире
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