Евросоюз выделит 170 миллионов евро на гуманитарную помощь Сирии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комиссар Комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз выделит дополнительно 170 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи Сирии , говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.

Соответствующее заявление Ленарчич сделал в ходе визита совместно с главой дипломатической службы Евросоюза Жозепом Боррелем в Анкару, где они провели встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом , вице-президентом Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу

"Комиссар Янез Ленарчич подтвердил позицию ЕС как крупнейшего донора в рамках кризиса, вызванного большим количеством беженцев из Сирии, и напомнил о солидарности ЕС с сирийцами, пострадавшими от 9-летней войны, а также со странами, принимающими сирийских беженцев. Поэтому ЕС объявил сегодня о выделении 170 миллионов евро на гуманитарную помощь для поддержки наиболее уязвимого населения в Сирии, из которых 60 миллионов будет направлено на решение гуманитарного кризиса на северо-западе Сирии", - говорится в коммюнике пресс-службы Борреля.

Как отмечается в сообщении, в ходе встреч с турецкими коллегами представители ЕС вновь подчеркнули, что "в Идлибе и вокруг него сложилась критическая ситуация" и что "необходимо срочно принять меры для прекращения военных столкновений", которые приводят к гуманитарному кризису.

"У нас общие интересы: положить конец конфликту в Сирии. Только таким образом мы сможем прекратить страдания гражданского населения и внести свой вклад в решение наиболее серьезных проблем, стоящих перед Турцией в настоящее время. А растущее давления на границе ЕС и Турции и односторонние действия ни к чему не приведут", - заявил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также напомнил турецкой стороне, что "ЕС ждет от Турции выполнения своих обязательств по соглашению ЕС-Турция", и призвал их "не поощрять дальнейшее перемещение беженцев и мигрантов к границам ЕС", говорится в коммюнике.