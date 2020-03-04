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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T17:18+0300
https://ria.ru/20200304/1568157116.html
Евросоюз выделит 170 миллионов евро на гуманитарную помощь Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1567084730_0:67:1280:787_1036x0_80_0_0_f1c0abf2f9b02ac66351881846867898.jpg
РИА Новости

Евросоюз выделит 170 миллионов евро на гуманитарную помощь Сирии

17:17 04.03.2020 (обновлено: 17:18 04.03.2020)
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© Sputnik / Basel ShartouhСитуация в городе Саракеб провинции Идлиб
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб
© Sputnik / Basel Shartouh
Ситуация в городе Саракеб провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комиссар ЕС по вопросам кризисного управления Янез Ленарчич заявил, что Евросоюз выделит дополнительно 170 миллионов евро на оказание гуманитарной помощи Сирии, говорится в сообщении дипломатической службы ЕС.
Соответствующее заявление Ленарчич сделал в ходе визита совместно с главой дипломатической службы Евросоюза Жозепом Боррелем в Анкару, где они провели встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, вице-президентом Фуатом Октаем и главой МИД Мевлютом Чавушоглу.
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"Комиссар Янез Ленарчич подтвердил позицию ЕС как крупнейшего донора в рамках кризиса, вызванного большим количеством беженцев из Сирии, и напомнил о солидарности ЕС с сирийцами, пострадавшими от 9-летней войны, а также со странами, принимающими сирийских беженцев. Поэтому ЕС объявил сегодня о выделении 170 миллионов евро на гуманитарную помощь для поддержки наиболее уязвимого населения в Сирии, из которых 60 миллионов будет направлено на решение гуманитарного кризиса на северо-западе Сирии", - говорится в коммюнике пресс-службы Борреля.
Как отмечается в сообщении, в ходе встреч с турецкими коллегами представители ЕС вновь подчеркнули, что "в Идлибе и вокруг него сложилась критическая ситуация" и что "необходимо срочно принять меры для прекращения военных столкновений", которые приводят к гуманитарному кризису.
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"У нас общие интересы: положить конец конфликту в Сирии. Только таким образом мы сможем прекратить страдания гражданского населения и внести свой вклад в решение наиболее серьезных проблем, стоящих перед Турцией в настоящее время. А растущее давления на границе ЕС и Турции и односторонние действия ни к чему не приведут", - заявил Боррель.
Глава дипломатии ЕС также напомнил турецкой стороне, что "ЕС ждет от Турции выполнения своих обязательств по соглашению ЕС-Турция", и призвал их "не поощрять дальнейшее перемещение беженцев и мигрантов к границам ЕС", говорится в коммюнике.
Визит Борреля в Турцию проводится в преддверии организации 6 марта в Загребе внеочередного заседания Совета по иностранным делам ЕС по ситуации в Сирии и на фоне миграционного кризиса.
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Обострение ситуации в ИдлибеВойна в СирииМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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