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В ГД поддержали поправки о снятии неприкосновенности с экс-президентов
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РИА Новости

В ГД поддержали поправки о снятии неприкосновенности с экс-президентов

17:12 04.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправки об уточнении порядка снятия неприкосновенности с бывших президентов России.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
Согласно поправкам, положения статьи 93 Конституции РФ об отрешении президента от должности предлагается распространить и на процедуру лишения неприкосновенности президента России, прекратившего исполнение своих полномочий.
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Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковКонстантин КосачевПолитика
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