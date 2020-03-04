В ГД поддержали поправки о снятии неприкосновенности с экс-президентов

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал поправки об уточнении порядка снятия неприкосновенности с бывших президентов России.
Авторами поправки выступили глава комитета Павел Крашенинников, члены Совета Федерации Андрей Клишас и Константин Косачев, а также депутат Госдумы Андрей Макаров.
Согласно поправкам, положения статьи 93 Конституции РФ об отрешении президента от должности предлагается распространить и на процедуру лишения неприкосновенности президента России, прекратившего исполнение своих полномочий.