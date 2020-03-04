Зеленский прибыл в Раду на заседание по перестановкам в правительстве

Парламент собирается в среду на заседании по требованию Зеленского. Помимо вопроса по кабинету министров украинский лидер просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.

"Как команда президента, как монобольшинство, мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все кандидатуры, которые он предлагает", - сказал депутат.