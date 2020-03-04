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Зеленский прибыл в Раду на заседание по перестановкам в правительстве
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РИА Новости

Зеленский прибыл в Раду на заседание по перестановкам в правительстве

17:10 04.03.2020
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CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Верховную раду, где на 16.00 (17.00 мск) назначено внеочередное заседание, на котором рассмотрят кадровые перестановки в кабмине, сообщил заместитель главы фракции правящей партии "Слуга народа" Николай Тищенко.
Парламент собирается в среду на заседании по требованию Зеленского. Помимо вопроса по кабинету министров украинский лидер просит депутатов рассмотреть ряд законопроектов, а также заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов.
"Да, президент под куполом", - цитирует Тищенко украинское издание "Левый берег".
Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные Зеленским.
"Как команда президента, как монобольшинство, мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все кандидатуры, которые он предлагает", - сказал депутат.
Во вторник премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Как сообщили в правящей партии, украинский кабмин может возглавить Денис Шмыгаль, занимающий должность вице-премьера по вопросам развития общин и территорий.
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