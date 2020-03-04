Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568156414.html
В Тель-Авиве школьник с коронавирусом посетил игру на стадионе
https://cdn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:295:3000:1983_1036x0_80_0_0_5feb13800f0016be066d7bee2ee67fe2.jpg
РИА Новости

В Тель-Авиве школьник с коронавирусом посетил игру на стадионе

17:06 04.03.2020
1602
© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Школьник, у которого был диагностирован коронавирус, посетил игру на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве, в связи с чем ряд присутствовавших на том же матче фанатов отправляют на карантин, сообщает министерство здравоохранения Израиля.
Ранее в среду сообщалось, что более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом. По данным минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии.
Коронавирус
Вчера, 16:23
В Румынии зарегистрировали пятый случай заражения коронавирусом
Как сообщает Минздрав, тот же школьник был на стадионе 24 февраля с 20:00 до 22:00. В связи с этим министерство отправляет на карантин фанатов, сидевших на восьмой трибуне в блоке 425 на 43-49 рядах.
Как отмечает представитель скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" Заки Хеллер, те, кто находился на той же игре, но сидел на других местах, не должны быть на карантине. Кроме того, по его словам, на данный момент речь идёт о тех, кто непосредственно был на игре, члены их семей не обязаны быть на карантине.
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Вчера, 16:14
Пик распространения коронавируса еще не достигнут, заявили в Германии
Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.
Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.
Туристы в медицинских масках в Париже
Вчера, 12:56
Просто "Чума": из-за коронавируса растут продажи романа Камю и макарон
Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.
Нарушение карантина в связи с угрозой распространения коронавируса для вернувшихся из стран Азии может быть уголовным преступлением со сроком наказания до семи лет лишения свободы.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
3040310
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаИзраильВ мире
Рекомендуем
Китай
В Китае выявили первый в мире случай энцефалита из-за коронавируса
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
На Украине рассказали о состоянии жены заболевшего коронавирусом
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
В Гонконге выявили случай передачи COVID-19 от человека к животному
В городе Базель, Швейцария. 2 марта 2020
В Швейцарии число зараженных коронавирусом достигло 54 человек
Туристы в масках на одной из улиц Милана
В Италии число жертв коронавируса превысило 100
Джо Байден перепутал сестру с женой
Джо Байден перепутал жену с сестрой
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
В штабе Бжании удивлены ультимативным заявлениям Бганбы к России
Девушка в медицинской маске на улице Милана
В Италии закрыли школы и университеты до середины марта
Скорая помощь у здания университетской больницы Дюссельдорфа
Пик распространения коронавируса еще не достигнут, заявили в Германии
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Число пассажиров Diamond Princess на карантине в Приморье увеличилось
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
В Сети показали необычные способы защиты от коронавируса
Деревня Гасадалур, Фарерские острова
На Фарерских островах выявили первый случай заражения коронавирусом
Супермаркет в Берлине
Хомяки и рулоны: немцы делают запасы на случай эпидемии коронавируса
Италия
В Италии рассмотрят возможность закрыть все школы из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния