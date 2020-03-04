В Тель-Авиве школьник с коронавирусом посетил игру на стадионе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мар - РИА Новости. Школьник, у которого был диагностирован Школьник, у которого был диагностирован коронавирус , посетил игру на стадионе Блумфилд в Тель-Авиве , в связи с чем ряд присутствовавших на том же матче фанатов отправляют на карантин, сообщает министерство здравоохранения Израиля

Ранее в среду сообщалось, что более тысячи израильских школьников помещены в карантин по распоряжению министерства здравоохранения Израиля. Распоряжение издано в связи с тем, что учащийся 9-го класса был инфицирован коронавирусом. По данным минздрава, школьник заразился COVID-19 в магазине игрушек, где работал один из израильтян, заразившихся коронавирусом в Италии.

Как сообщает Минздрав, тот же школьник был на стадионе 24 февраля с 20:00 до 22:00. В связи с этим министерство отправляет на карантин фанатов, сидевших на восьмой трибуне в блоке 425 на 43-49 рядах.

Как отмечает представитель скорой помощи Израиля "Маген Давид Адом" Заки Хеллер, те, кто находился на той же игре, но сидел на других местах, не должны быть на карантине. Кроме того, по его словам, на данный момент речь идёт о тех, кто непосредственно был на игре, члены их семей не обязаны быть на карантине.

Ранее минздрав сообщил, что еще у трех израильтян диагностирован коронавирус, один из них вернулся из Италии. Таким образом, число граждан Израиля, у которых подтверждён этот диагноз, достигло 15.

Ранее минздрав Израиля призвал граждан отказаться от полетов в Италию, а также взвесить необходимость посещения других стран из-за коронавируса. Вернувшимся из Италии израильтянам предписано пройти двухнедельный карантин дома.

Такие же меры действуют для прибывающих из Японии и Южной Кореи, Таиланда, Сингапура и китайских Гонконга и Макао. Ранее в феврале было прекращено авиасообщение с Китаем и закрыт въезд побывавшим там иностранцам.