В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии

Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.