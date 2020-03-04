В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии

КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Украина обсуждает с Россией и Белоруссией возможность экспорта им украинской электроэнергии, но получает отказ, заявил глава министерства энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
"Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно - с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда "Энергоатом" готов продавать электричество, у нас на него достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ", - сказал Оржель в интервью агентству УНИАН, опубликованному в среду.
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По его словам, это несправедливо, ведь и Россия и Белоруссия хотят поставлять свое электричество на Украину, но от Киева свои рынки закрывают. По мнению главы Минэнерго Украины, необходимо работать на паритетных условиях. Президент Владимир Зеленский в конце февраля заявлял о необходимости ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.