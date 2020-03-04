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https://ria.ru/20200304/1568156366.html
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
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РИА Новости

В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии

17:05 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Украина обсуждает с Россией и Белоруссией возможность экспорта им украинской электроэнергии, но получает отказ, заявил глава министерства энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
"Мы активно дискутируем с белорусской стороной, менее активно - с российской, по поставкам нашей электроэнергии. В ночные часы, когда "Энергоатом" готов продавать электричество, у нас на него достаточно низкая цена, мы можем быть более конкурентоспособными на тех рынках. Но есть отказ", - сказал Оржель в интервью агентству УНИАН, опубликованному в среду.
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По его словам, это несправедливо, ведь и Россия и Белоруссия хотят поставлять свое электричество на Украину, но от Киева свои рынки закрывают. По мнению главы Минэнерго Украины, необходимо работать на паритетных условиях. Президент Владимир Зеленский в конце февраля заявлял о необходимости ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину.
Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 году. Однако позже Рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии. В декабре 2019 года Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", которым запрещается импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам. В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.
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Обсудить 13
РоссияАлексей ОржельСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийБелоруссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
нет, я не поняла - значит на покупку нашей электроэнергии у них на законодательном уровне стоит запрет, но при этом обидки, что мы их электроэнергию не хотим покупать!!! Да и кстати - господа украинцы, а кто Крыму то электроэнергию отключил, не вы ли?
4 марта, 17:28
МгМир город
10831120104
Им надо срочно пожаловаться на нас всем, всем! Это запрещенное оружие в войне - отказывать в покупке. Им же деньги нужны, так не честно! Мало того, что воевать не пришли, ещё и тут кинули.;)
4 марта, 17:44
ggiulietta-94
6340012273
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