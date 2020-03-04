Украина намерена ввести пошлину на импорт угля газовой группы

При этом, он уточнил, что вопросом введения пошлины занимается Минэкономики, так как он требует согласования в рамках Всемирной торговой организации. "С другой стороны, мы не имеем добычи угля марки "А". Ввести на него пошлину означает просто увеличить цену для потребителей на электрическую энергию", - отметил Оржель.

Кабинет министров Украины 10 апреля 2019 года обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.