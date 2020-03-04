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Украина намерена ввести пошлину на импорт угля газовой группы
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РИА Новости

Украина намерена ввести пошлину на импорт угля газовой группы

17:04 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании "Кузбассразрезуголь"
Погрузка породы и угля в карьерные самосвалы на каменноугольном разрезе компании Кузбассразрезуголь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 мар – РИА Новости. Украина намерена ввести пошлину на импорт угля газовой группы, заявил глава министерства энергетики и окружающей среды страны Алексей Оржель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
"Относительно марки "Г" - это действительно абсолютно правильная позиция, у нас есть внутреннее производство. Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы ввести пошлину", - сказал Оржель в интервью агентству УНИАН, опубликованном в среду.
При этом, он уточнил, что вопросом введения пошлины занимается Минэкономики, так как он требует согласования в рамках Всемирной торговой организации. "С другой стороны, мы не имеем добычи угля марки "А". Ввести на него пошлину означает просто увеличить цену для потребителей на электрическую энергию", - отметил Оржель.
Вагоны с углем
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Согласно данным Государственной службы статистики Украины (Госстат) Украина импортирует уголь из РФ, США, Казахстана, Молдавии и ЕС.
Кабинет министров Украины 10 апреля 2019 года обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
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