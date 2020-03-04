МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников

"Прибытие ряда ответственных лиц США нелегальным образом в провинцию Идлиб на территорию Сирии - это не что иное, как подтверждение того, что американская администрация считает себя выше международного закона и резолюций ООН, которая привержена суверенитету стран и невмешательству во внутренние дела", - цитирует сирийское государственное САНА заявление МИД страны.
Подобные действия подтверждают разрушительные намерения США в Сирии и действия Турции с целью дестабилизации ситуации в арабской республике, считают в сирийском МИД.
"Сирия категорически осуждает воровское поведение американской администрации и турецкого режима", - говорится в заявлении.
28 февраля, 19:44Обострение ситуации в ИдлибеВоенная обстановка в Идлибе