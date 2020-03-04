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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T16:53+0300
https://ria.ru/20200304/1568155571.html
МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567691881_0:3:600:341_1036x0_80_0_0_d67569a1f64fbb1e64b9a87dc2abd6a8.jpg
РИА Новости

МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников

16:53 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБлокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
ДАМАСК, 4 мар - РИА Новости. Прибытие нескольких официальных лиц из администрации США в Идлиб нелегальным образом говорит о неуважении суверенитета государств и нарушении всевозможных международных норм, заявил МИД Сирии.

"Прибытие ряда ответственных лиц США нелегальным образом в провинцию Идлиб на территорию Сирии - это не что иное, как подтверждение того, что американская администрация считает себя выше международного закона и резолюций ООН, которая привержена суверенитету стран и невмешательству во внутренние дела", - цитирует сирийское государственное САНА заявление МИД страны.

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Подобные действия подтверждают разрушительные намерения США в Сирии и действия Турции с целью дестабилизации ситуации в арабской республике, считают в сирийском МИД.
"Сирия категорически осуждает воровское поведение американской администрации и турецкого режима", - говорится в заявлении.
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)МИД СирииСирияСШАВ мире
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