МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников

"Прибытие ряда ответственных лиц США нелегальным образом в провинцию Идлиб на территорию Сирии - это не что иное, как подтверждение того, что американская администрация считает себя выше международного закона и резолюций ООН, которая привержена суверенитету стран и невмешательству во внутренние дела", - цитирует сирийское государственное САНА заявление МИД страны.