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Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате
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РИА Новости

Экс-министру обороны Армении предъявили обвинение в растрате

16:31 04.03.2020 (обновлено: 16:56 04.03.2020)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцБывший министр обороны Армении Сейран Оганян
Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Бывшему министру обороны Армении Сейрану Оганяну, который стал подозреваемым в уголовном деле о растрате порядка 2,2 миллиона долларов, предъявлено обвинение, сообщила в среду пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Оганджанян.
"Бывшему министру обороны Сейрану Оганяну 4 марта предъявлено обвинение по статье УК "растрата имущества в особо крупных размерах. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде", - сказала Оганджянан. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает восемь лет лишения свободы.
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Ранее в ведомстве сообщили, что уголовное дело касается сделки по продаже имущества ЗАО "Дзора ГЭС" открытому акционерному обществу "Дзорагет Гидро" в 2010 году. Отмечается, что пакет акций "Дзора ГЭС" находился в управлении министерства обороны Армении. В Специальной следственной службе заявили, что имущество без должной оценки было продано секретным решением правительства 16 декабря 2010 года, а проект постановления кабмина подготовило Минобороны Армении.
Согласно материалам дела, "все имущество "Дзора ГЭС с рыночной стоимостью 4,64 миллиарда драмов (9,7 миллиона долларов) было продано по цене 3,6 миллиарда драмов (7,5 миллиона долларов), то есть меньше рыночной стоимости на 1,046 миллиарда драмов (2,2 миллиона долларов)".
Оганян, занимавший пост министра обороны в с 2008 по 2016 годы, проходит и по другому уголовному делу по обвинению в свержении конституционного строя.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава Минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян. Следствие обвиняет Кочаряна, Оганяна и Хачатурова по статье "свержение конституционного строя".
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