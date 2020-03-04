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75 лет Великой Победы
2020-03-04T17:56+0300
https://ria.ru/20200304/1568154544.html
Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/11/1563821196_0:32:3072:1760_1036x0_80_0_0_fbda1283cd272356c4e2002d6fb6164f.jpg
РИА Новости

Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы

16:31 04.03.2020 (обновлено: 17:56 04.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлава Пенсионного фонда России Максим Топилин
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос об источнике финансирования выплат ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне решается в правительстве РФ, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин.
"Действительно, изменениями в бюджет (ПФР - ред.), которые вам представлены, данные средства не предусмотрены. Сейчас в правительстве, насколько мне известно, решается вопрос об источнике после выхода указа. Безусловно, эти средства будут выделены, я думаю, что в ближайшее время", - сказал Топилин на пленарном заседании в Госдуме.
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Он уточнил, что по расчетам ПФР на это дополнительно потребуется около 60 миллиардов рублей, они будут обеспечены в срок. ПФР планирует осуществить все выплаты в апреле, в фонде выверяют списки их получателей.
В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.
Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награждённых знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат ветераны войны из числа тружеников тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)День ПобедыПенсионный фонд РФМаксим ТопилинОбщество
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