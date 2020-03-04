Глава Пенсионного фонда рассказал о выплатах к 75-летию Победы

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Вопрос об источнике финансирования выплат ветеранам к 75-летию Вопрос об источнике финансирования выплат ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне решается в правительстве РФ, заявил председатель правления ПФР Максим Топилин

"Действительно, изменениями в бюджет (ПФР - ред.), которые вам представлены, данные средства не предусмотрены. Сейчас в правительстве, насколько мне известно, решается вопрос об источнике после выхода указа. Безусловно, эти средства будут выделены, я думаю, что в ближайшее время", - сказал Топилин на пленарном заседании в Госдуме.

Он уточнил, что по расчетам ПФР на это дополнительно потребуется около 60 миллиардов рублей, они будут обеспечены в срок. ПФР планирует осуществить все выплаты в апреле, в фонде выверяют списки их получателей.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в связи с 75-летием Победы инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто и ряду других категорий россиян, в том числе постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.