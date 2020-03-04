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В Италии закрыли школы и университеты до середины марта
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РИА Новости

В Италии закрыли школы и университеты до середины марта

16:28 04.03.2020 (обновлено: 16:31 04.03.2020)
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© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице Милана
Девушка в медицинской маске на улице Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
РИМ, 4 мар - РИА Новости. Совет министров Италии принял решение временно закрыть школы и университеты на территории страны из-за вспышки нового коронавируса, сообщает телеканал Rainews24.
О том, с какого числа начнёт действовать эта мера, не сообщается. Ранее местные СМИ отмечали, что правительство рассматривает возможность закрыть школы либо с четверга, либо с понедельника, 9 марта.
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Согласно сообщению телеканала и других итальянских СМИ, закрытие школ и вузов продлится до середины марта.
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек, заявил на брифинге во вторник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. Число зараженных в стране превысило 80 тысяч человек, скончались 2 981. Случаи заражения за пределами Китая зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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