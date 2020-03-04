В Италии закрыли школы и университеты до середины марта

Девушка в медицинской маске на улице Милана

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan Девушка в медицинской маске на улице Милана

О том, с какого числа начнёт действовать эта мера, не сообщается. Ранее местные СМИ отмечали, что правительство рассматривает возможность закрыть школы либо с четверга, либо с понедельника, 9 марта.

Согласно сообщению телеканала и других итальянских СМИ, закрытие школ и вузов продлится до середины марта.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло с примерно двух тысяч до 2502, жертвами инфекции стали 79 человек, заявил на брифинге во вторник глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.