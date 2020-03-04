Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T17:13+0300
https://ria.ru/20200304/1568153929.html
Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/155214/67/1552146739_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8a523c137ed49deaf5748d5dacf19489.jpg
РИА Новости

Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

16:30 04.03.2020 (обновлено: 17:13 04.03.2020)
7103
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Средняя пенсия в России в январе выросла на 5,7% по сравнению с первым месяцем предыдущего года — до 14 904 рублей, сообщил Росстат.
Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м.
Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции. Так, накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал соответствующую президентскую поправку.
Согласно ей, в Основной закон вносится положение о том, что Россия уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Подчеркивается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе "принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
3 марта, 06:39
Экономия бюджета от пенсионной реформы составила выше 21 млрд рублей
25404511218
Обсудить 33
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
Популярные комментарии
У меня бабушка раньше работала, получала 150 рублей, а пошла на пенсию, стала получать 120 рублей. А что мешает сейчас, вот допустим, человек получает 50000, а вышел на пенсию сделать 30-35 тысяч.
4 марта, 17:05
Dmitry Ivanov
2530010
Ну,вот снова весеннее обострение! То одно,то другое,то короноврус,то Росстат со своим счастливым письмом... Да что же энто такое,граждане! Пора уже всем жить хорошо,а не только Росстату.
4 марта, 17:16
Евгений Халипа
8130101
Рекомендуем
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали ситуацию с доходами россиян
Баннер с символикой конкурса Лидеры России. Архивное фото
Дмитрий Носов поддерживает идею конкурса "Лидеры России. Политика"
Сотрудники ФСБ России
В Твери разоблачили ячейку террористов
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД одобрил запрет на ограничение прав из-за зарубежных санкций
Сирийские боевики обстреливают позиции правительственных сил в провинции Идлиб. 4 марта 2020
Асад заявил об отсутствии враждебных действий Сирии против Турции
Девочки Луна и Деми (справа) с врожденным невусом
Еще одна девочка из США прилетает к врачам в Краснодар удалять пятно
Стройка
Житель Курской области по частям "украл" дом соседа
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины
Фото с места обнаружения тела, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
Под Рязанью нашли останки, вероятно, знакомой фигурантов дела "Сети"*
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать при правительстве комиссию по русскому языку
Медики отдельного режимного корпуса Городской клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина
Роскомнадзор внес фейки о коронавирусе в реестр запрещенной информации
Протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоиерей Смирнов усомнился в необходимости образования для девочек
Актер Алексей Панин
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В России могут изменить систему оплаты отпусков и декретов
03:24Трамп и Макрон обсудили ситуацию на северо-западе Сирии и в Иране
03:19В ГД сообщили, когда внесут проект новых правил получения гражданства
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
Лента новостейМолния