Средняя пенсия в России в январе выросла до 14,9 тысячи рублей

Ранее стало известно, что по итогам всего 2019 года средний размер пенсии в стране вырос на 6%.
При этом реальный размер назначенных пенсий с учетом инфляции в 2019 году вырос на 1,5% по сравнению с 2018-м.
Положение об индексации пенсий не реже раза в год может появиться в Конституции. Так, накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал соответствующую президентскую поправку.
Согласно ей, в Основной закон вносится положение о том, что Россия уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Подчеркивается, что система пенсионного обеспечения формируется на основе "принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений".