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Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году
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РИА Новости

Росстат сообщил о росте среднего размера пенсий в 2019 году

16:30 07.02.2020
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© Fotolia / smirnoФинансы
Финансы
© Fotolia / smirno
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 6% и составил 14 163 рубля, сообщается в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".
При этом средний размер назначенных пенсий в декабре составил 14 242 рубля и по сравнению с декабрем 2018 года увеличился на 6,2%.
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий в России по итогам 2019 года вырос на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.
Телеведущая Регина Дубовицкая
Вчера, 09:01
Регина Дубовицкая назвала размер своей пенсии
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РосстатРоссияЭкономика
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