Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big

Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинская певица Яна Шамаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, оказалась в центре скандала из-за поста о группе Украинская певица Яна Шамаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, оказалась в центре скандала из-за поста о группе Little Big

"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения ?" — написала она в Instagram, сопроводив пост хештегом с названием российского коллектива.

Мнение участницы украинского национального отбора на конкурс вызвало возмущение некоторых ее соотечественников.

Так, бывший глава отделения "Правого сектора"* в Одессе Сергей Стерненко раскритиковал слова Шамаевой.

"Жаль, что певица не ценит собственную страну, своих сограждан, что она готова закрыть глаза на более 13 тысяч погибших и оккупированный Крым и Донбасс", — написал он в Facebook

Стерненко также заявил, что один из участников группы, Антон Лиссов, гастролировал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.

Высказывание Стерненко нашло отклик у комментаторов его поста. Так, украинский журналист Айдер Муждабаев назвал певицу "малороссийским существом".

"С такими песнями, как у нее, разве что в колхозах в Бурятии выступать. Очередное дно", — возмутился один из комментаторов.

"Худшее то, что таких "Ян" на Украине много, судя по комментариям наших соотечественников", — отметили в комментариях.

"Ой, какая неожиданность. Не зря никогда мне не нравилась", — добавила одна из пользовательниц.

При этом нашлись и те, кто вступился за девушку.

"Не знаю, можно ли это назвать поддержкой. Но, скорее всего, она права", — отметил один из комментаторов.

"А где поддержка? Это предсказание вероятного результата", — написал другой.

Сама исполнительница поспешила прояснить свою позицию.

"Народ, пост ведь не про поддержку определенной страны. И даже не про поддержку бенда. Вы где там прочитали такое? Конечно, я поддерживаю наших представителей, потому что у них клевая музыка! А еще клевый трек у Австралии! И мне кажется, что Little Big порвут зал, потому что они могут", — написала она в сторис.

О том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Jerry Heil, в свою очередь, принимала участие в украинском отборе на конкурс и выбыла в финале. В этом году Евровидение пройдет в Роттердаме.