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Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big
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РИА Новости

Украинская певица оказалась в центре скандала из-за поста о Little Big

16:21 04.03.2020 (обновлено: 17:19 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
Участники группы LITTLE BIG во время концерта в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинская певица Яна Шамаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, оказалась в центре скандала из-за поста о группе Little Big.
"Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?" — написала она в Instagram, сопроводив пост хештегом с названием российского коллектива.
Мнение участницы украинского национального отбора на конкурс вызвало возмущение некоторых ее соотечественников.
Так, бывший глава отделения "Правого сектора"* в Одессе Сергей Стерненко раскритиковал слова Шамаевой.
"Жаль, что певица не ценит собственную страну, своих сограждан, что она готова закрыть глаза на более 13 тысяч погибших и оккупированный Крым и Донбасс", — написал он в Facebook.
Стерненко также заявил, что один из участников группы, Антон Лиссов, гастролировал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией.
Высказывание Стерненко нашло отклик у комментаторов его поста. Так, украинский журналист Айдер Муждабаев назвал певицу "малороссийским существом".
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"С такими песнями, как у нее, разве что в колхозах в Бурятии выступать. Очередное дно", — возмутился один из комментаторов.
"Худшее то, что таких "Ян" на Украине много, судя по комментариям наших соотечественников", — отметили в комментариях.
"Ой, какая неожиданность. Не зря никогда мне не нравилась", — добавила одна из пользовательниц.
При этом нашлись и те, кто вступился за девушку.
"Не знаю, можно ли это назвать поддержкой. Но, скорее всего, она права", — отметил один из комментаторов.
"А где поддержка? Это предсказание вероятного результата", — написал другой.
Сама исполнительница поспешила прояснить свою позицию.
"Народ, пост ведь не про поддержку определенной страны. И даже не про поддержку бенда. Вы где там прочитали такое? Конечно, я поддерживаю наших представителей, потому что у них клевая музыка! А еще клевый трек у Австралии! И мне кажется, что Little Big порвут зал, потому что они могут", — написала она в сторис.
О том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении, стало известно 2 марта. Jerry Heil, в свою очередь, принимала участие в украинском отборе на конкурс и выбыла в финале. В этом году Евровидение пройдет в Роттердаме.
* Запрещенная в России организация.
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
3 марта, 14:40Культура
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении
194227721818
Обсудить 7
РоссияАйдер МуждабаевLittle BigСитуация на УкраинеЕвровидениеУкраина
Популярные комментарии
Просто у нее нет болезни "Украина головного мозга".
4 марта, 16:45
Sergey Veretennikov
6980000
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