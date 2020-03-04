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Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США
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РИА Новости

Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США

16:12 04.03.2020
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден имеет высокие шансы стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах в США, но его способность победить действующего американского лидера Дональда Трампа вызывает вопросы, отметили эксперты на пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
На праймериз во вторник распределялись 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосовало 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.
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По предварительным данным, Байден выиграл в не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме, в то время как Сандерс - четырех (Калифорния, Вермонт, Колорадо и Юта).
Единый кандидат от демократов будет выбран на съезде в июле. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.

Раскол среди демократов

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, что Байден считался фаворитом демократов ещё до начала праймериз. "Именно этот человек и должен, очевидно, стать тем, кто выиграет праймериз и бросит вызов Трампу. Но сможет ли он его победить - никто в Демократической партии ответ на этот вопрос всерьез не давал, потому что это под большим вопросом", - сказал он.
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"Американская мифология". Политолог о праймериз Демпартии в США По прогнозам, экс-президент США Джо Байден набирает на праймериз Демократической партии больше делегатов, чем сенатор Берни Сандерс. Предварительные итоги праймериз прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
По мнению эксперта, демократы все годы пребывания Трампа в Белом доме провели впустую, потратив силы на антитрамповскую пропаганду и организацию импичмента, который закончился победой Трампа. "Вместо того, чтобы обратить внимание на себя и что-то изменить в партии - изменить программные установки, решать проблему лидерства: те лидеры, на которых партия делала ставку, оказались не очень проходными", - пояснил Гарбузов.
Он напомнил, что электоральный кризис партия так и не преодолела, потому что Трампу удалось в 2016 году перетянуть на свою сторону часть демократического электората.
Демократическая партия участвует в избирательной кампании в состоянии раскола, подчеркнул Гарбузов. "Партия по сути дела состоит из двух фракций, между которыми идёт борьба: между левыми демократами, лидером которых ещё на прошлых выборах был сенатор Берни Сандерс, и умеренными демократами, лидером которых является Джо Байден и которого осторожно поддерживает политическая элита Демократической партии", - пояснил он.
Кандидат в президентыСША от Демократической партии Джо Байден во время дебатов, организованных CNN / New York Times в Университете Оттербейн. 15 октября 2019
2 марта, 17:27Акценты
Спасти Байдена. Зачем демократы жертвуют БуттиджичемИз американской президентской гонки выбыл Пит Бутиджич. Он выиграл Айову, но с треском проиграл праймериз в Южной Каролине. Там, наконец-то, первым и с большим отрывом пришел Джо Байден.
Гарбузов отметил, что Сандерс - это левый радикал, а это направление традиционно не имеет поддержки в США. "Левый радикализм в США не привился, и у него никогда не было своей мощной политической силы", - напомнил он. "Даже не Трамп угрожает партии, а само состояние партии ставит под вопрос ее возможность победить на этих выборах", - считает эксперт.
"Останутся, по сути дела, два кандидата: это Сандерс и Байден, битва будет до съездов. На съездах все определится: республиканцы на своём съезде проголосуют за Трампа, а демократы на своем съезде все будут делать для того, чтобы Сандерса выбить из седла", - сказал он.

Трамп – свой среди республиканцев

Ситуация в Республиканской партии сейчас предпочтительнее, чем у демократов, которые нацелены на то, чтобы оттеснить Сандерса и вывести на съезд Байдена, считает Гарбузов.
По его словам, за четыре года Трамп успел "стать своим для республиканцев". "История с импичментом показала, что республиканцы, которые с осторожностью на него смотрели в 2016 году, в 2020 году, когда встал вопрос "быть или не быть", его поддержали", - добавил Гарбузов.
Трансляция теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии
3 марта, 09:16Сказано в эфире
Буттиджич поддержал Байдена. Кому это сыграет на руку?Покинувший президентскую гонку в США демократ Пит Буттиджич поддержал Джо Байдена. Бывшему вице-президенту это вряд ли принесет серьезные баллы, считает политолог Владимир Шаповалов. Почему это так, он объяснил в эфире радио Sputnik.
По его мнению, ситуации с импичментом и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагавшихся связях Трампа с Москвой, по итогам которого не было найдено свидетельств "сговора", также сыграли в пользу Трампа. "Победить Трампа может только второй Трамп, а аналога ему нет в США", - подчеркнул эксперт.
Трамп побеждает не потому, что он гигант мысли, полагает руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор Супян.
"Он действует не в логике традиционной политической борьбы, к которой привыкла традиционная элита, а как коммерсант средней руки", - считает Супян.
По его словам, речь и логика Трампа достаточно просты, он "привнёс логику торга и коммерческих переговоров в политику, и против таких подходов пасуют очень многие".
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
3 марта, 08:00
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
382022
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Берни СандерсВалерий ГарбузовДональд ТрампРоберт МюллерРоссийская академия наукДжозеф БайденСШАВ мире
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