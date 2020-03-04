Эксперты оценили шансы Байдена на президентских выборах в США

На праймериз во вторник распределялись 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосовало 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.

По предварительным данным, Байден выиграл в не менее чем в восьми штатах - Техасе, Виргинии, Северной Каролине, Теннесси, Алабаме, Миннесоте, Массачусетс, Арканзасе и Оклахоме, в то время как Сандерс - четырех (Калифорния, Вермонт, Колорадо и Юта).

Единый кандидат от демократов будет выбран на съезде в июле. Всеобщие выборы президента США пройдут 3 ноября.

Раскол среди демократов

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов напомнил, что Байден считался фаворитом демократов ещё до начала праймериз. "Именно этот человек и должен, очевидно, стать тем, кто выиграет праймериз и бросит вызов Трампу. Но сможет ли он его победить - никто в Демократической партии ответ на этот вопрос всерьез не давал, потому что это под большим вопросом", - сказал он.

По мнению эксперта, демократы все годы пребывания Трампа в Белом доме провели впустую, потратив силы на антитрамповскую пропаганду и организацию импичмента, который закончился победой Трампа. "Вместо того, чтобы обратить внимание на себя и что-то изменить в партии - изменить программные установки, решать проблему лидерства: те лидеры, на которых партия делала ставку, оказались не очень проходными", - пояснил Гарбузов.

Он напомнил, что электоральный кризис партия так и не преодолела, потому что Трампу удалось в 2016 году перетянуть на свою сторону часть демократического электората.

Демократическая партия участвует в избирательной кампании в состоянии раскола, подчеркнул Гарбузов. "Партия по сути дела состоит из двух фракций, между которыми идёт борьба: между левыми демократами, лидером которых ещё на прошлых выборах был сенатор Берни Сандерс, и умеренными демократами, лидером которых является Джо Байден и которого осторожно поддерживает политическая элита Демократической партии", - пояснил он.

Гарбузов отметил, что Сандерс - это левый радикал, а это направление традиционно не имеет поддержки в США. "Левый радикализм в США не привился, и у него никогда не было своей мощной политической силы", - напомнил он. "Даже не Трамп угрожает партии, а само состояние партии ставит под вопрос ее возможность победить на этих выборах", - считает эксперт.

"Останутся, по сути дела, два кандидата: это Сандерс и Байден, битва будет до съездов. На съездах все определится: республиканцы на своём съезде проголосуют за Трампа, а демократы на своем съезде все будут делать для того, чтобы Сандерса выбить из седла", - сказал он.

Трамп – свой среди республиканцев

Ситуация в Республиканской партии сейчас предпочтительнее, чем у демократов, которые нацелены на то, чтобы оттеснить Сандерса и вывести на съезд Байдена, считает Гарбузов.

По его словам, за четыре года Трамп успел "стать своим для республиканцев". "История с импичментом показала, что республиканцы, которые с осторожностью на него смотрели в 2016 году, в 2020 году, когда встал вопрос "быть или не быть", его поддержали", - добавил Гарбузов.

По его мнению, ситуации с импичментом и расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагавшихся связях Трампа с Москвой, по итогам которого не было найдено свидетельств "сговора", также сыграли в пользу Трампа. "Победить Трампа может только второй Трамп, а аналога ему нет в США", - подчеркнул эксперт.

Трамп побеждает не потому, что он гигант мысли, полагает руководитель научного направления ИСКРАН, член-корреспондент РАН Виктор Супян.

"Он действует не в логике традиционной политической борьбы, к которой привыкла традиционная элита, а как коммерсант средней руки", - считает Супян.