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2020-03-04T16:06+0300
https://ria.ru/20200304/1568152595.html
Полиция проверяет видео с выездом на встречную полосу в Петербурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:4:3077:1735_1036x0_80_0_0_b9906b01de08374ef39296972d529bb3.jpg
РИА Новости

Полиция проверяет видео с выездом на встречную полосу в Петербурге

16:06 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский автомобиль. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция проверяет видео с выездом автомобиля на встречную полосу в Петербурге, которое опубликовано в интернете, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в Сети появилось видео, где водитель автомобиля выезжает на встречную полосу в районе ТК "Мега Дыбенко", лавируя между потоками машин.
"По факту размещенного в сети интернет видеоролика, на котором запечатлено движение транспортного средства по полосе для встречного движения, проводится проверка с целью установления обстоятельств происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что видео было сделано в феврале текущего года.
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