Полиция проверяет видео с выездом на встречную полосу в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Полиция проверяет видео с выездом автомобиля на встречную полосу в Петербурге, которое опубликовано в интернете, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в Сети появилось видео, где водитель автомобиля выезжает на встречную полосу в районе ТК "Мега Дыбенко", лавируя между потоками машин.
"По факту размещенного в сети интернет видеоролика, на котором запечатлено движение транспортного средства по полосе для встречного движения, проводится проверка с целью установления обстоятельств происшествия", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что видео было сделано в феврале текущего года.