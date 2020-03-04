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На Урале завели дело на подростка после потасовки с полицейскими
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РИА Новости

На Урале завели дело на подростка после потасовки с полицейскими

15:55 04.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Следственные органы в городе Каменск-Уральский Свердловской области после потасовки подростков с правоохранителями возбудили уголовное дело в отношении юноши, подозреваемого в применении насилия в отношении полицейского, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщал РИА Новости, что группа подростков устроила потасовку с сотрудниками полиции в Каменске-Уральском, по данному факту начата проверка.
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"Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Наказание за указанное преступление предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении СУСК.
По версии следствия, поздним вечером 1 марта подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в помещении торгового центра по проспекту Победы применил насилие в отношении заместителя командира мобильного взвода полиции.
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По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента. Кроме того, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам. В ходе расследования также будет дана оценка действиям законных представителей второго 15-летнего подростка, который, согласно материалам уголовного дела, также применял насилие в отношении полицейского, но не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
Следствие намерено выяснить причины и условия, которые способствовали происшествию. Будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, отмечает СУСК.
"Подростки вели себя вызывающе, шумели, граждане вызвали полицию. Подростки начали оказывать сопротивление. В итоге - протокол за нахождение в состоянии опьянения", - добавили РИА Новости в пресс-службе СУСК.
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Валерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьКаменск-УральскийПроисшествия
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