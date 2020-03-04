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2020-03-04T15:52+0300
https://ria.ru/20200304/1568151504.html
В финал конкурса "Лидеры России" вышли 100 медработников
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РИА Новости

В финал конкурса "Лидеры России" вышли 100 медработников

15:52 04.03.2020
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CC BY 4.0 / Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в СЗФО / Cropped image / Участники полуфинала конкурса "Лидеры России 2020" в Санкт-Петербурге
Участники полуфинала конкурса Лидеры России 2020 в Санкт-Петербурге
CC BY 4.0 / Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в СЗФО / Cropped image /
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Финалистами конкурса управленцев "Лидеры России 2020" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – по специализации "Здравоохранение" стали сто медицинских работников – практикующих врачей и организаторов здравоохранения, сообщил генеральный директор АНО "РСВ", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.
Из числа финалистов 45 человек представляют ЦФО, по 13 человек из ПФО, ЮФО и СЗФО, семь конкурсантов из УФО, по четыре финалиста из ДФО и СФО, один участник представляет СКФО.
Всего в полуфинале конкурса по специализации "Здравоохранение" приняли участие 237 человек из 54 регионов России.
"Мы определили 100 финалистов по специализации "Здравоохранение". После прохождения финальных испытаний 30 человек станут победителями в этой специализации, из них 10 —отправятся в суперфинал конкурса "Лидеры России". Уникальность трека "Здравоохранение" в том, что порядка 60% участников — это представители медицинских семей и династий. Есть конкурсанты, у кого в семьях врачами работают 20-30 человек, а общий стаж на семью измеряется сотнями лет", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Комиссаров отметил также, что почти треть участников полуфинала – кандидаты или доктора медицинских наук, многие из них занимаются новаторской деятельностью. "Их проекты и решения уже вносят существенный вклад в будущее медицины нашей страны. Среди них есть инновационные методы и разработки лечения различных заболеваний, IT-продукты на основе искусственного интеллекта. Все участники предложили интересные социальные проекты. Это и просветительская работа, и конкретные инициативы по помощи маломобильным пациентам, и новые формы медицинского патронажа, и многое другое", – сказал он.
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Оценочные мероприятия полуфинала проходили 1 и 2 марта, 3 марта состоялся "день развития", начавшийся со встречи с министром здравоохранения РФ, наставником специализации "Здравоохранение" Михаилом Мурашко.
"Здесь собрались живые, активные профессионалы. Мы обсудили актуальные вопросы на злобу дня: финансовые модели, повышение качества медицинской помощи, ответственность за здоровье пациентов, медицинское образование и многие другие вопросы. Я уверен, что участники внесут свой вклад в решение существующих проблем здравоохранения", —привели в АНО "РСВ" слова министра на встрече с полуфиналистами.
Полуфиналисты также приняли участие в стратегической сессии по развитию национального проекта "Здравоохранение". Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль предложил участникам выработать конкретные инициативы, которые позволили бы разграничить ответственность федерального центра, субъектов и муниципалитетов и наметить шаги для реализации этих инициатив.
"Мы попытались в Конституции выстроить структуру здравоохранения. Для этого нужно ответить на три вопроса. Чем занимается федеральный центр? Чем занимаются субъекты? И что должно делать местное самоуправление? Теперь участники конкурса вносят свои предложения. Как, например, на муниципальном уровне организовать доступность медицинской помощи? Что мы понимаем под доступностью? Какие подзаконные акты нужно принять, какие приказы надо издавать? Иными словами, как сделать так — не на словах, а на деле, — чтобы российский народ был доволен здравоохранением? И вот этому и был посвящен сегодняшний мозговой штурм. Я думаю, что мы его результаты используем в своей дальнейшей работе", — подвел Рошаль промежуточные итоги дискуссии.
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Для участников полуфинала была также организована панельная дискуссия совместно с наставниками по специализации на тему "Вызовы и специфика управления в здравоохранении". Участники обсудили актуальные проблемы здравоохранения: кадровый дефицит, доступность медицинских услуг, пациентоориентированность, юридические аспекты врачебных ошибок, добавили в пресс-службе.
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ЗдравоохранениеОбразование - Общество
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