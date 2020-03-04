Бокерия призвал создать колл-центр для информирования по коронавирусу

"Должна быть создана структура, типа колл-центра, куда человек мог бы позвонить и получить официальную информацию... Этот колл-центр, который имел бы соответствующий статус, мог бы сказать, что такая информация у них есть, а такой - нет", - рассказал Бокерия в рамках общественных слушаний на тему мифов и реальных угроз для общества от коронавируса.