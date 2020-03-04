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Теплоснабжение
2020-03-04T15:31+0300
https://ria.ru/20200304/1568150197.html
"Транснефть – Дружба" произвела блочно-модульную котельную с КПД 94%
https://cdn22.img.ria.ru/images/155704/43/1557044398_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_62d8bc2c014751947eecec465a0a070c.jpg
РИА Новости

"Транснефть – Дружба" произвела блочно-модульную котельную с КПД 94%

15:31 04.03.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКотельная
Котельная
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Транснефть – Дружба", дочерняя структура "Транснефти", выпустила первую энергоэффективную блочно-модульную котельную (БМК) с коэффициентом полезного действия свыше 94%, сообщает компания.
"Тепловая схема исключает попадание в котлы холодной воды и обеспечивает их работу на низких нагрузках без конденсации… БМК мощностью 4 МВт, работающая на жидком топливе, будет обслуживать линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Сызрань" Куйбышевского районного управления компании", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в процессе производства находятся еще две котельные - мощностью 4 и 5 МВт - для нужд ЛПДС "Прибой" Куйбышевского районного управления и здания аппарата управления предприятия в Брянске. Всего же в текущем году планируется выпуск семи БМК. Кроме того, компания планирует наладить к 2024 году выпуск блочно-модульных котельных мощностью до 9 МВт для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, подчеркивается в сообщении.
Компания поясняет, что энергоэффективная блочно-модульная котельная позволяет сократить ее время монтажа на объекте строительства, а габаритные размеры — транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом; кроме того, такие котельные можно эксплуатировать в сейсмоопасных регионах при землетрясениях до 9 баллов. Работа котельной при этом автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора.
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Помимо этого "Транснефть – Дружба" завершила техническое перевооружение системы измерений количества и показателей качества нефти (СИКН) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Клин" Пензенского районного управления. Была заменена трубопоршневая поверочная установка СИКН. Работы проводились с марта 2019 года в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью повышения надежности и технологической точности оборудования компании.
АО "Транснефть - Дружба" владеет резервуарным парком объемом 3 миллиона кубометров, 24 НПС и 14 НППС. Оператор 4 тысяч километров нефтепроводов и 3,8 тысячи километров нефтепродуктопроводов. Производственные объекты компании расположены в 11 российских регионах.
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