"Транснефть – Дружба" произвела блочно-модульную котельную с КПД 94%

"Тепловая схема исключает попадание в котлы холодной воды и обеспечивает их работу на низких нагрузках без конденсации… БМК мощностью 4 МВт, работающая на жидком топливе, будет обслуживать линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Сызрань" Куйбышевского районного управления компании", - говорится в сообщении.

Компания поясняет, что энергоэффективная блочно-модульная котельная позволяет сократить ее время монтажа на объекте строительства, а габаритные размеры — транспортировать автомобильным и железнодорожным транспортом; кроме того, такие котельные можно эксплуатировать в сейсмоопасных регионах при землетрясениях до 9 баллов. Работа котельной при этом автоматизирована и не требует постоянного присутствия оператора.