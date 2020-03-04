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РИА Наука
2020-03-04T16:20+0300
https://ria.ru/20200304/1568149258.html
Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки
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РИА Новости

Ученые помогли раскрыть тайну портрета из Третьяковки

15:21 04.03.2020 (обновлено: 16:20 04.03.2020)
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© Фото : Николай Симоненко и др., 2020 / Heritage ScienceДмитрий Левицкий "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме", 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
Дмитрий Левицкий Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме, 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
© Фото : Николай Симоненко и др., 2020 / Heritage Science
Дмитрий Левицкий "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме", 1789 г. Красным показаны места отбора проб для последующего анализа. Как видно, исследователи избегали участков центральной части портрета. Белым отмечены точки проведения рентгенофлуоресцентной спектроскопии, не требующей отбора проб
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Сотрудничество с химиками и физиками помогло музейщикам раскрыть тайну портрета работы Дмитрия Левицкого, хранящегося в Третьяковской галерее. Холст, на котором написан портрет, состоит из трех частей, и до последнего времени было неизвестно, все ли части картины принадлежат кисти мастера. Результаты исследования опубликованы в журнале Heritage Science.
Речь идет о картине "Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме" (1789). Перед реставрацией ученые из Третьяковской галереи тщательно изучили портрет. Эта картина — один из шедевров зрелого творчества мастера и редкий пример детского парадного костюмированного портрета в русской живописи — не просто требовала восстановления из-за повреждений красочной поверхности и толстого слоя пожелтевшего лака. Перед реставраторами стояла намного более сложная задача.
Нужно было, насколько это возможно, приблизить портрет к первоначальному облику, не затронув при этом авторский слой живописи. Проблема заключалась в том, что полотно состоит из трех частей, и хотя принадлежность основного холста Левицкому не подлежала сомнению, было неясно, когда добавили две другие полосы основы, на которых написан фрагмент изображения ниже колен модели. Несмотря на то что пришитые к основному полотну надставки видны на фотографиях начала XX века, сомнения возникли из-за различной структуры швов между фрагментами: верхний — аккуратный, а нижний — более грубый.
Сотрудники Третьяковки обратились за помощью к ученым из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова (ИОНХ РАН).
"Нашу лабораторию и научный коллектив Третьяковской галереи связывает методическое сотрудничество, которое в 2017 году при поддержке главного хранителя Татьяны Городковой было скреплено соглашением между МФТИ и галереей, — приводятся в пресс-релизе института слова Виктора Иванова, руководителя центра испытаний функциональных материалов МФТИ и одного из авторов статьи. — В рамках этого соглашения мы совместно разрабатываем подходы к проведению комплексных исследований произведений живописи с применением современных методов локальной диагностики материалов и наноматериалов. Накопленный методический багаж позволил нам продуктивно участвовать в предреставрационных исследованиях произведения Дмитрия Левицкого с целью установления границ авторской живописи".
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В исследовании участвовала большая команда. Помимо ученых из МФТИ и ИОНХ РАН, к работе, которая продолжалась более полутора лет, привлекли и реставраторов, искусствоведов, технологов и химиков из Третьяковской галереи. Комплексный предреставрационный анализ состава художественных материалов показал, что надставки действительно принадлежат Левицкому.
Первоначальное исследование грунта выявило различия между основным полотном и надставками. Характерный для работ Левицкого двухслойный грунт обнаружился лишь на основной части портрета. Но затем выяснилось, что на обеих надставках грунт схож по структуре и составу, а кроме того — близок нижнему из двух слоев грунта на основной части полотна. Авторы статьи предполагают, что у художника было больше времени на первом этапе работы. Вероятно, композиция картины вышла за рамки тщательно подготовленного холста, и тогда Левицкому пришлось пришить сначала одну надставку, а потом и другую.
Анализ красочных слоев также показал сходный состав по всему полотну, включая обе надставки. В частности, зеленый пигмент присутствует на каждой из трех частей и имеет одинаковое происхождение: методом ИК-спектроскопии удалось идентифицировать его как малахит.
Единое происхождение обеих надставок дополнительно подтвердил анализ коричневого пигмента. Для этого использовались методы ИК-, КР-спектроскопии, растровой электронной микроскопии с рентгеноспектральным микроанализом.
В итоге анализ красочного слоя показал, что он в полной мере принадлежит автору произведения, а приставные полотна и основная часть портрета связаны единым творческим процессом.
Столь комплексный анализ живописи Левицкого проведен впервые. Специалисты Третьяковской галереи говорят, что, помимо значимого вклада в подготовку реставрационного задания, он помог расширить представления не только о творчестве художника, но и о художественной практике русской живописи конца XVIII века.
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"На мой взгляд, именно наличие в команде искусствоведов, химиков и физиков стало залогом успеха в этой работе, — считает Иван Волков, главный научный сотрудник лаборатории МФТИ. — Проводились регулярные совещания с участием команды Третьяковской галереи и нас, материаловедов. Нам пришлось постепенно вырабатывать общий язык, но это того стоило".
Ученые считают, что теперь, когда методология отработана и успешно апробирована, ее можно применять к другим произведениям. Тем временем реставрация портрета Макеровского уже завершается, и вскоре произведение вернется в основную экспозицию.
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РИА НаукафизикахимияОткрытия - РИА НаукаМосковский физико-технический институтРоссийская академия наукТретьяковская галерея
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