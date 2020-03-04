В Амурске двух человек спасли с оторвавшейся от берега льдины

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Спасатели сняли двух человек с оторвавшейся от берега льдины в Амурске, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
"Около шести часов вечера 4 марта 2020 года в единую дежурно-диспетчерскую службу Амурского муниципального района от очевидцев поступило сообщение о том, что на льдине в заливе реки Амур находятся два человека", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, льдина оторвалась в районе Амурской ТЭЦ-1, молодые люди 2001 и 2005 годов рождения находились в 40 метрах от берега. На место незамедлительно выехали сотрудники поисково-спасательной группы.
"С собой у спасателей имелось все необходимое оборудование и резиновая лодка. Они смогли подойти к льдине, снять с неё людей и доставить их на берег", - отмечается в сообщении.
Как отметили в главке, госпитализация спасенным не потребовалась.
© Фото : МЧС РоссииСпасение двух человек с оторвавшейся льдины в Амурске
© Фото : МЧС России
Спасение двух человек с оторвавшейся льдины в Амурске