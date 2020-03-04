СК обвинил полковника ВСУ в обстреле гражданских объектов в Донбассе

Установлено, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич по указанию вышестоящего командования министерства обороны Украины отдавал приказы о применении тактического ракетного комплекса "Точка-У" против гражданской инфраструктуры Донбасса. Обстрелам, по данным следствия, подверглись город Ровеньки в ЛНР, а также территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск в ДНР. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний мальчик, ранения получили 5 взрослых и 1 несовершеннолетний, были повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.

Кроме того следствие выяснило, что 14 февраля 2015 года по указанию Ярошевича был произведен запуск баллистической ракеты по гражданской инфраструктуре города Иловайска ДНР, в результате чего было частично разрушено здание и оборудование электроснабжения, пострадал мирный житель.