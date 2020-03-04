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СК обвинил полковника ВСУ в обстреле гражданских объектов в Донбассе
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РИА Новости

СК обвинил полковника ВСУ в обстреле гражданских объектов в Донбассе

15:17 04.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следственный комитет (СК) России заочно предъявил обвинение в применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения Донбасса командиру 19-й отдельной ракетной бригады вооруженных сил Украины полковнику Федору Ярошевичу, сообщила журналистам в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Установлено, что с 22 августа по 4 сентября 2014 года Ярошевич по указанию вышестоящего командования министерства обороны Украины отдавал приказы о применении тактического ракетного комплекса "Точка-У" против гражданской инфраструктуры Донбасса. Обстрелам, по данным следствия, подверглись город Ровеньки в ЛНР, а также территории микрорайона Текстильщики, города Снежное и Харцызск в ДНР. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе малолетний мальчик, ранения получили 5 взрослых и 1 несовершеннолетний, были повреждены жилые дома, частично разрушено железнодорожное полотно.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
3 марта, 12:29
СК за пять лет завел более 400 дел о военных преступлениях в Донбассе
Кроме того следствие выяснило, что 14 февраля 2015 года по указанию Ярошевича был произведен запуск баллистической ракеты по гражданской инфраструктуре города Иловайска ДНР, в результате чего было частично разрушено здание и оборудование электроснабжения, пострадал мирный житель.
"Следствием получены объективные данные о причастности к этим преступлениям командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины полковника Федора Ярошевича. Ему заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 356 УК РФ (организация применения в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сказала Петренко.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Министерство обороны УкраиныУкраинаПроисшествия
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