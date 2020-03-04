Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе

"Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс", - сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.