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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе

15:04 04.03.2020 (обновлено: 15:12 04.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 4 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе и сирийское урегулирование, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"Главы МИД Ирана и России в ходе телефонного разговора обменялись мнениями относительно коронавируса, двусторонних экономических связей, текущей обстановки в сирийском Идлибе и обсудили астанинский процесс", - сообщил МИД Ирана в своем Telegram-канале.
Разговор министров состоялся накануне встречи президентов России и Турции (вместе с Ираном - стран-гарантов астанинского процесса по Сирии) Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве, в ходе которой планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибе.
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Вчера, 13:51Обострение ситуации в Идлибе
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Владимир ПутинСирияРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)РоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Мохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаИранВ мире
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