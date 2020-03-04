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В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека
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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

15:03 04.03.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали пять членов организованной этнической группы, подозреваемых в похищении человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России при содействии региональных ФСБ и СК при поддержке Росгвардии задержали пятерых членов организованной этнической группы. Их возраст – от 22 до 46 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, в апреле 2017 года подозреваемые около дома на Тихоокеанской улице представились 32-летнему мужчине сотрудниками полиции. Угрожая насилием и убийством родственников, злоумышленники заставили мужчину проследовать с ними, увезли в здание, жестоко избили и потребовали передать им 50 тысяч рублей за освобождение, заявляют в ГУ МВД.
Мужчина смог самостоятельно освободиться и заявил о преступлении.
Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.
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