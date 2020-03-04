В Петербурге задержали подозреваемых в похищении человека

"Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России при содействии региональных ФСБ и СК при поддержке Росгвардии задержали пятерых членов организованной этнической группы. Их возраст – от 22 до 46 лет. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение человека")", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в апреле 2017 года подозреваемые около дома на Тихоокеанской улице представились 32-летнему мужчине сотрудниками полиции. Угрожая насилием и убийством родственников, злоумышленники заставили мужчину проследовать с ними, увезли в здание, жестоко избили и потребовали передать им 50 тысяч рублей за освобождение, заявляют в ГУ МВД.