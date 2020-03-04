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Проект о госрегулировании цен на лекарства могут рассмотреть в марте
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РИА Новости

Проект о госрегулировании цен на лекарства могут рассмотреть в марте

14:55 04.03.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в марте, следует из проекта решения ответственного комитета ГД по охране здоровья.
Группа депутатов от "Единой России" во вторник внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Авторами инициативы выступили руководитель фракции Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Авторы законопроекта предлагают также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.
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"Рассмотрев указанный проект федерального закона, Комитет Государственной Думы по охране здоровья решил... предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – март 2020 года", - говорится в документе, размещенном в базе данных ГД.
Предлагается также направить законопроект в комитеты и комиссию Государственной Думы, во фракции ГД, президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, правительство, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки заключения; и установить срок представления отзывов, предложений и замечаний до 10 марта 2020 года.
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РоссияДмитрий МорозовАндрей ИсаевСовет Федерации РФГосдума РФЕдиная РоссияВячеслав ВолодинСергей НеверовОбщество
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