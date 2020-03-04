Проект о госрегулировании цен на лекарства могут рассмотреть в марте

"Рассмотрев указанный проект федерального закона, Комитет Государственной Думы по охране здоровья решил... предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – март 2020 года", - говорится в документе, размещенном в базе данных ГД.

Предлагается также направить законопроект в комитеты и комиссию Государственной Думы, во фракции ГД, президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, правительство, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки заключения; и установить срок представления отзывов, предложений и замечаний до 10 марта 2020 года.