Проект о госрегулировании цен на лекарства могут рассмотреть в марте

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии, Госдума может рассмотреть в первом чтении уже в марте, следует из проекта решения ответственного комитета ГД по охране здоровья.
Группа депутатов от "Единой России" во вторник внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается дать кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии. Авторами инициативы выступили руководитель фракции Сергей Неверов, а также председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред ЕР Андрей Исаев и председатель комитета Думы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Авторы законопроекта предлагают также предусмотреть право правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены, если в течение 30 календарных дней в субъектах РФ рост розничных цен на такие лекарства и медицинские изделия составит более 30%. Согласно законопроекту, предельно допустимые розничные цены будут устанавливаться на срок не более чем 90 календарных дней.
"Рассмотрев указанный проект федерального закона, Комитет Государственной Думы по охране здоровья решил... предложить Совету Государственной Думы принять следующее решение: установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении – март 2020 года", - говорится в документе, размещенном в базе данных ГД.
Предлагается также направить законопроект в комитеты и комиссию Государственной Думы, во фракции ГД, президенту Российской Федерации, в Совет Федерации, правительство, Счетную палату РФ, Общественную палату РФ для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а также в Правовое управление Аппарата Государственной Думы для подготовки заключения; и установить срок представления отзывов, предложений и замечаний до 10 марта 2020 года.