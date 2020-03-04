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Религия и мировоззрение
2020-03-04T14:57+0300
https://ria.ru/20200304/1568147031.html
Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции
https://cdn24.img.ria.ru/images/140224/43/1402244310_0:235:4500:2766_1036x0_80_0_0_acbf74b1bd08ba16fbb0f3d29b4da26a.jpg
РИА Новости

Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции

14:52 04.03.2020 (обновлено: 14:57 04.03.2020)
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© Фото : фото предоставлено Александром ЩипковымПервый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
Первый зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков
© Фото : фото предоставлено Александром Щипковым
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.
"Когда мы говорим о поправке с формулировкой "дети являются достоянием Российской Федерации", ее нужно рассматривать в контексте всех президентских поправок. Все они направлены на одну глобальную задачу – на единство России. Сделать так, чтобы не возможно было ни малейшего посягательства на территориальную, культурную и духовную целостность страны", - сказал Щипков РИА Новости.
По его словам, те поправки, которые сюда напрямую относятся - это и брак как союз мужчины и женщины, и охрана русского языка, и понятие государствообразующего народа, и упоминание о Боге, которое, "на самом деле, объединяет всех, а не разъединяет", и ряд других поправок.
"У всех у них, если внимательно смотреть, одна важная геополитическая, стратегическая задача – сохранить целостность России", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в этом контексте нужно рассматривать и поправку о детях, которая "внешне выглядит прекрасно - забота о подрастающем поколении", однако эта формулировка может иметь двойное толкование, а в Конституции статьи с двойным толкованием быть не могут.
"Из этой формулировки следует, что дети принадлежат не семье, а государству. Органы опеки или иные структуры могут опираться на эту формулировку и говорить, что наша Конституция отделяет ребенка от семьи. А вот это уже вызывает тревогу. Дети - достояние семьи в первую очередь. Западные специалисты по ювенальным технологиям всегда утверждают, что ребенок принадлежит государству, а не семье. Это – база ювенальной идеологии", - отметил эксперт, который также является первым заместителем главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
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По его мнению, речь идет о юридической нечеткости, которая может непреднамеренно привести в будущем к серьезным политическим проблемам.
Щипков напомнил утверждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что именно семья, а не индивидуум и не "малая группа", составляет основу общества. "Разрушение семьи влечет за собой разрушение общества и, как следствие государства. Цель всех путинских поправок - не допустить расчленение России, это его историческая миссия как президента. Получается, что один-единственный тезис, который можно двояко толковать, противостоит всем остальным совершенно необходимым поправкам в российской Конституции", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что как член Общественной палаты РФ в эти дни получает "огромное количество звонков от верующих разных конфессий, которые обеспокоены этой формулировкой".
"Многие задают мне вопрос, "как мы можем голосовать за весь пакет поправок, если наша совесть не позволяет нам голосовать за этот тезис". Я не могу им дать ответ, поскольку и сам нахожусь в сложном положении, и предпочел бы в данной ситуации голосовать за каждую поправку в отдельности. Тогда я мог бы поддержать абсолютно все новации, за исключением утверждения, которое вызывает у огромного количества людей обоснованные опасения", - заключил замглавы ВРНС.
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Религия и мировоззрениеРоссияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеАлександр Щипков
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