Щипков: поправка в Конституцию о детях относится к ювенальной юстиции

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Предложенная в Конституцию поправка насчет детей как "достояния России", а не семьи, может быть в будущем использована сторонниками ювенальной юстиции и поэтому ее принятие вызывает опасения, считает заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС), член Общественной палаты РФ Александр Щипков.

"Когда мы говорим о поправке с формулировкой "дети являются достоянием Российской Федерации", ее нужно рассматривать в контексте всех президентских поправок. Все они направлены на одну глобальную задачу – на единство России. Сделать так, чтобы не возможно было ни малейшего посягательства на территориальную, культурную и духовную целостность страны", - сказал Щипков РИА Новости.

По его словам, те поправки, которые сюда напрямую относятся - это и брак как союз мужчины и женщины, и охрана русского языка, и понятие государствообразующего народа, и упоминание о Боге, которое, "на самом деле, объединяет всех, а не разъединяет", и ряд других поправок.

"У всех у них, если внимательно смотреть, одна важная геополитическая, стратегическая задача – сохранить целостность России", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в этом контексте нужно рассматривать и поправку о детях, которая "внешне выглядит прекрасно - забота о подрастающем поколении", однако эта формулировка может иметь двойное толкование, а в Конституции статьи с двойным толкованием быть не могут.

"Из этой формулировки следует, что дети принадлежат не семье, а государству. Органы опеки или иные структуры могут опираться на эту формулировку и говорить, что наша Конституция отделяет ребенка от семьи. А вот это уже вызывает тревогу. Дети - достояние семьи в первую очередь. Западные специалисты по ювенальным технологиям всегда утверждают, что ребенок принадлежит государству, а не семье. Это – база ювенальной идеологии", - отметил эксперт, который также является первым заместителем главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

По его мнению, речь идет о юридической нечеткости, которая может непреднамеренно привести в будущем к серьезным политическим проблемам.

Щипков напомнил утверждения патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что именно семья, а не индивидуум и не "малая группа", составляет основу общества. "Разрушение семьи влечет за собой разрушение общества и, как следствие государства. Цель всех путинских поправок - не допустить расчленение России, это его историческая миссия как президента. Получается, что один-единственный тезис, который можно двояко толковать, противостоит всем остальным совершенно необходимым поправкам в российской Конституции", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что как член Общественной палаты РФ в эти дни получает "огромное количество звонков от верующих разных конфессий, которые обеспокоены этой формулировкой".