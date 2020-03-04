В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 180

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 179, сообщает минздрав страны в Twitter.

Ранее сообщалось о 151 случаях заражения.

Уточняется, что наибольший прирост вновь зафиксирован в Мадриде - здесь число заразившихся возросло на 21 и достигло 70 человек.

Во вторник была также подтверждена первая смерть от коронавируса в Испании - пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии. Министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.