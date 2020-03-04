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В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 180
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РИА Новости

В Испании число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 180

14:43 04.03.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaСкорая помощь в Испании
Скорая помощь в Испании
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Скорая помощь в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на территории Испании возросло до 179, сообщает минздрав страны в Twitter.
Ранее сообщалось о 151 случаях заражения.
Уточняется, что наибольший прирост вновь зафиксирован в Мадриде - здесь число заразившихся возросло на 21 и достигло 70 человек.
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Во вторник была также подтверждена первая смерть от коронавируса в Испании - пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии. Министерство здравоохранения определило, что пациент умер от этого вируса, после повторного проведения соответствующих анализов.
Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До этого момента в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.
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