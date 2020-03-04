Жириновский станцевал под трек Little Big

Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr

"Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас все будет окей", — подписал ролик политик.

В начале недели стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении-2020, которое пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление удивит поклонников.