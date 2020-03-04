Голикова рассказала о ситуации с регулированием цен на лекарства

НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина рассказала о предложенных депутатами Госдумы поправках в законы для возможности ограничения цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, на 90 дней.

"Кроме того, мы проводим дальнейшую работу и работаем с депутатским корпусом. В настоящее время депутатами Государственной думы от "Единой России" внесены предложения о поправках в два действующих закона", - заявила Голикова на совещании правительства с президентом.

Она уточнила, что речь идет о законах об обращении лекарственных средств и об охране здоровья граждан. Поправки касаются возможности введения правительством Российской Федерации 90-дневного ограничения цен на препараты и медизделия, по которым цены не регулируются, чтобы в случае необходимости четко фиксировать цены и чтобы не было угрозы их повышения в эпидемический период.