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2020-03-04T14:36+0300
https://ria.ru/20200304/1568145971.html
Голикова рассказала о ситуации с регулированием цен на лекарства
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РИА Новости

Голикова рассказала о ситуации с регулированием цен на лекарства

14:36 04.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
НОВО-ОГАРЕВО, 4 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина рассказала о предложенных депутатами Госдумы поправках в законы для возможности ограничения цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, на 90 дней.
"Кроме того, мы проводим дальнейшую работу и работаем с депутатским корпусом. В настоящее время депутатами Государственной думы от "Единой России" внесены предложения о поправках в два действующих закона", - заявила Голикова на совещании правительства с президентом.
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Она уточнила, что речь идет о законах об обращении лекарственных средств и об охране здоровья граждан. Поправки касаются возможности введения правительством Российской Федерации 90-дневного ограничения цен на препараты и медизделия, по которым цены не регулируются, чтобы в случае необходимости четко фиксировать цены и чтобы не было угрозы их повышения в эпидемический период.
"Все мероприятия, которые мы осуществляем, находятся под строгим контролем и в ежедневном режиме докладываются председателю правительства", - добавила Голикова.
Лекарственные препараты
1 марта, 01:01
Закон о госзакупке незарегистрированных лекарств вступил в силу
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РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинОбщество
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