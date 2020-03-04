Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T14:30+0300
https://ria.ru/20200304/1568145551.html
Иран считает, что США и Израиль хотят помешать сотрудничеству с МАГАТЭ
https://cdn21.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_c7a3aed1fb7a3611a361851645817bc7.jpg
РИА Новости

Иран считает, что США и Израиль хотят помешать сотрудничеству с МАГАТЭ

14:30 04.03.2020
251
© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что США и Израиль пытаются оказать давление на сотрудничество Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), но Исламская Республика намерена предотвратить опасное развитие событий.
"США и Израиль стараются разрушить связи и сотрудничество между агентством и Ираном, оказывая давление на агентство, чтобы оно оставило свои уставные обязанности", - приводит слова постоянного представителя телерадиокорпорация IRIB в своем Telegram-канале.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 11:25
В МИД отметили приверженность Ирана обязательствам в рамках МАГАТЭ
Абади добавил, что Иран не обязан выполнять запросы агентства, вызванные шпионскими данными других стран, в том числе Израиля. Он отметил, что Иран старается предотвратить опасное развитие событий в Международном агентстве по ядерной энергии.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Иран не предоставил запрашиваемой агентством информации, и подчеркнул, что страна рискует спровоцировать кризис, если не будет сотрудничать с организацией.
Международное агентство по атомной энергии
26 февраля, 17:21
Рябков оценил взаимодействие МАГАТЭ и Ирана по СВПД
900042
Обсудить 0
Рафаэль ГроссиКазем Гариб-АбадиМАГАТЭИранСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган проводит переговоры с главой Евросовета
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию в Идлибе
Афганистан
В Афганистане военные уничтожили 17 талибов
Самолеты ВКС России с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
В Пентагоне объяснили превосходство России в гиперзвуковом оружии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Зариф провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Сергей Железняк
В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
Глава МИД Швеции ознакомилась с работой КПП в Донбассе
Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
Число заразившихся коронавирусом в Иране превысило 2,9 тысячи человек
Лувр, Париж
Лувр открылся несмотря на распространение коронавируса
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников
Отдыхающий на плато Ай-Петри в Крыму
Крымский министр туризма назвал залог успешного курортного сезона
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15В Греции вводят экстренные меры в трех регионах из-за коронавируса
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
Лента новостейМолния