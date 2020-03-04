Ставка по вкладам первой десятки банков в РФ обновила рекорд падения

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ , привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады февраля снизилась до 5,22%, седьмой раз подряд обновив рекордно низкий уровень показателя за все время подсчетов, следует из материалов Банка России

Во второй декаде февраля ставка снижалась до 5,45%, в первой - до 5,49%, в третьей декаде января - до 5,76%, во второй и первой декадах января она составляла 5,89% и 5,93% соответственно.

В середине февраля Банк России по итогам шестого заседания совета директоров подряд снизил ключевую ставку - на 0,25 процентного пункта, до 6% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Снижение ставки ЦБ и даже само ожидание этого снижения служит сигналом коммерческим банкам для изменения в том же направлении стоимости как кредитования, так и фондирования.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.