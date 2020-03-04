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В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56
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РИА Новости

В Южной Корее число пострадавших при взрыве на химзаводе достигло 56

14:22 04.03.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи . Архивное фото
ТОКИО, 4 мар - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на химическом заводе в Южной Корее достигло 56, сообщило в среду информационное агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось о 36 пострадавших. Взрыв вызвал пожар на заводе корпорации Lotte Chemical в Сосане, в 120 километрах к югу от Сеула прошлой ночью, с огнем боролись 270 пожарных. По данным компании, взрыв произошел из-за возгорания нефтепродуктов, утечки токсичных веществ не произошло.
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Из-за силы взрыва были повреждены строения в радиусе до 30 километров от самого завода. В их окнах лопнули стекла, у некоторых частично обвалились наружные стены. Местные жители сообщили, что почувствовали дрожание земли, как при землетрясении.
Число пострадавших включает в себя не только работников завода, но и людей, находившихся в окрестных домах, которые повредило взрывной волной.
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Южная КореяСеулВ мире
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