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2020-03-04T14:21+0300
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В Великом Новгороде подросток попал в больницу из-за поведения в школе
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РИА Новости

В Великом Новгороде подросток попал в больницу из-за поведения в школе

14:21 04.03.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мар – РИА Новости. Следственные органы проводят доследственную проверку после того, как 15-летнего ученика одной из школ Великого Новгорода пришлось доставить в больницу из-за агрессивного поведения на уроке, сообщает в среду СУСК РФ по Новгородской области.
"Днем 3 марта 15-летний подросток, находясь на уроке в школе №36, начал агрессивно себя вести по отношению к окружающим. Администрацией школы были вызваны медицинские работники и сотрудники правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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Как уточняет областное следственное управление, школьник доставлен в медучреждение. По предварительным данным, он страдает психическим заболеванием, информирует СУСК.
Ведомство в рамках проверки оценит действия администрации школы, которая не обеспечила безопасность в учебном учреждении, заключает следственное управление по региону.
По данным регионального информагентства "Великий Новгород.ру", подросток якобы пригрозил одноклассникам и учителям, заявив, что у него при себе есть пистолет и потребовав обратить на себя внимание.
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