В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе

"Президент Турции открыто заявляет о намерении продолжать военные действия в Сирии, для чего ему понадобилась американская поддержка боеприпасами. Готовность к этому Вашингтона, которую озвучил спецпредставитель госдепартамента США по Сирии, не удивительна, но вызывает крайнее беспокойство. Мировая общественность обязана отреагировать на эскалацию напряженности в ближневосточном регионе. Нельзя допустить гибели мирных граждан, которые могут пострадать в ходе военной операции Турции в Идлибе", - сказал Железняк РИА Новости.