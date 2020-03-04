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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T14:18+0300
https://ria.ru/20200304/1568144836.html
В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/150042/15/1500421542_0:0:3069:1727_1036x0_80_0_0_2b7ddc5b7a3634ee1bfc4114885c681e.jpg
РИА Новости

В ГД прокомментировали намерение США поддержать Турцию в Идлибе

14:18 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Готовность Соединенных Штатов Америки помочь Турции с боеприпасами в связи с военной операцией в сирийском Идлибе вызывает обеспокоенность, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что США хотят поддержать действия Турции в Идлибе поставкой боеприпасов. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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"Президент Турции открыто заявляет о намерении продолжать военные действия в Сирии, для чего ему понадобилась американская поддержка боеприпасами. Готовность к этому Вашингтона, которую озвучил спецпредставитель госдепартамента США по Сирии, не удивительна, но вызывает крайнее беспокойство. Мировая общественность обязана отреагировать на эскалацию напряженности в ближневосточном регионе. Нельзя допустить гибели мирных граждан, которые могут пострадать в ходе военной операции Турции в Идлибе", - сказал Железняк РИА Новости.
Политик подчеркнул, что попыткой усилить влияние в регионе своего партнера по НАТО руководство Турции игнорирует факт незаконного присутствия вооруженных сил США в Сирии.
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"На таком фоне переговоры турецкого лидера с президентом России явно будут носить крайне непростой характер. Россия, как известно, настаивает на неукоснительном соблюдении Турцией ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба, включая необходимость отмежевания вооруженной оппозиции, готовой к диалогу с правительством в рамках политического процесса", - заключил депутат.
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