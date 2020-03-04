АНКАРА, 4 мар – РИА Новости. Турецкий лидер Тайип Эрдоган проводит переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем, который прибыл в Анкару на фоне миграционного кризиса между Турцией и ЕС, сообщила администрация президента республики.
Мишель совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли посетил во вторник Грецию, и, в частности, границу с Турцией, на фоне нового миграционного кризиса. Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.
"Встреча президента с главой Евросовета началась", - говорится в сообщении.
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".