Эрдоган проводит переговоры с главой Евросовета

Мишель совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европарламента Давидом Сассоли посетил во вторник Грецию, и, в частности, границу с Турцией, на фоне нового миграционного кризиса. Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов.