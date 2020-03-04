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На Украине шесть человек проверяют на наличие коронавируса
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РИА Новости

На Украине шесть человек проверяют на наличие коронавируса

14:11 04.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
КИЕВ, 4 мар - РИА Новости. Замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что в стране проверяют шесть человек на наличие нового типа коронавируса.
Во вторник Минздрав Украины заявил о первом в стране случае заболевания коронавирусом нового типа. Он был зафиксирован в Черновицкой области у мужчины, который вернулся из Италии. Семья зараженного "самоизолировалась", а через два дня у мужчины появились симптомы коронавируса. Он обратился к семейному врачу и выполнял рекомендации до появления симптомов, требовавших лечения в инфекционной больнице.
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"Сейчас на Украине находятся на исследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди также изолированы", - сказал Ляшко, трансляция велась на Youtube-канале правительства.
Ожидается, что результаты будут готовы утром в четверг.
Ляшко добавил, что мужчина, у которого был выявлен новый тип коронавируса, по-прежнему находится в изоляции, его состояние удовлетворительное. "Температуры нет, состоянием на утро (среды – ред.) была 36,8. Никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель слабнет, больной чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением врачей", - отметил он.
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