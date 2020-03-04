Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Намерение украинской стороны провести обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками по формуле "всех на всех" в марте - пиар-акция, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Об этом намерении заявил ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что провести обмен не удастся из-за позиции Киева. Украина не подтвердила ни одного человека из списка.
"Новая власть усвоила то, что положительные дивиденды приносят только определенные результаты, которые связаны с освобождением наших лиц… Разговоры об обмене - это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? В выполнении минских соглашений. Не собирается (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием. Они не сделали ни одного серьезного шага по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
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