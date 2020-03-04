Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе

"Новая власть усвоила то, что положительные дивиденды приносят только определенные результаты, которые связаны с освобождением наших лиц… Разговоры об обмене - это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? В выполнении минских соглашений. Не собирается (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием. Они не сделали ни одного серьезного шага по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".