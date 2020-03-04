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2020-03-04T14:09+0300
https://ria.ru/20200304/1568144334.html
Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе
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РИА Новости

Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе

14:09 04.03.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Намерение украинской стороны провести обмен пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками по формуле "всех на всех" в марте - пиар-акция, заявил в среду глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Об этом намерении заявил ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова отметила, что провести обмен не удастся из-за позиции Киева. Украина не подтвердила ни одного человека из списка.
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"Новая власть усвоила то, что положительные дивиденды приносят только определенные результаты, которые связаны с освобождением наших лиц… Разговоры об обмене - это пиар-акция от безысходности. От безысходности в чем? В выполнении минских соглашений. Не собирается (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский и его команда заниматься мирным урегулированием. Они не сделали ни одного серьезного шага по пути мирного урегулирования", - заявил Медведчук в кулуарах Верховной рады. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Виктор Медведчук во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
12 февраля, 20:12
Медведчук призвал Киев предоставить гарантии безопасности Донбассу
913002
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Андрей ЕрмакДарья МорозоваВиктор МедведчукЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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