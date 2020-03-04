Шамсуарова назначили старшим вице-президентом "Лукойла"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Лукойл" вновь ввёл должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа за рубежом, назначив на этот пост Дениса Рогачева, Азат Шамсуаров занял должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа в России, говорится в пресс-релизе компании.
"Азат Шамсуаров назначен старшим вице-президентом по добыче нефти и газа в России (ранее занимал должность старшего вице-президента по добыче нефти и газа). Денис Рогачёв переведен на вновь введённую должность - старший вице-президент по добыче нефти и газа за рубежом (ранее занимал должность вице-президента по закупкам)", - говорится в сообщении компании.
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Также сообщается, что функции блока по закупкам переданы в дирекцию по закупкам и управлению имуществом, руководителем которой назначен Сергей Зац, до этого занимавший в компании должность руководителя дирекции по экономике, инвестициям и повышению эффективности в РФ.
"Кадровые перестановки в компании проведены в рамках комплексной программы по совершенствованию бизнес-процессов, а также плановой ротации управленческого состава", - сообщает "Лукойл".