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Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки
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РИА Новости

Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки

14:04 04.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская раскритиковала своего коллегу, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского за предложение ввести излишне жесткую меру наказания для распространителей фейков о коронавирусе.
Ранее Жириновский выступил с идеей ввести жесткие меры для распространителей такой информации. Так, он предложил временно ввести смертную казнь за распространение фейков о COVID-19.
"Подобные призывы (расстреливать людей) не должны звучать из уст человека, которого поддерживает какая-то часть населения. Эмоциональное выступление лидера фракции ЛДПР о расстрелах за фейки в интернете - яркая речь, но с опасным посылом. Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же? Ведь мы же не в театре", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что население нужно успокаивать, а не будоражить. "Представьте, что взяли и расстреляли "фейкометов" где-то под Бутовским полигоном! Будете счастливы? Ваша душа успокоится? Так что хватит уже сеять панику среди людей!", - заключила Поклонская.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Андрей Клишас
3 марта, 15:25
Клишас оценил идею Жириновского ввести казнь за фейки о коронавирусе
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыНаталья ПоклонскаяЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
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