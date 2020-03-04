Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская раскритиковала своего коллегу, лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского за предложение ввести излишне жесткую меру наказания для распространителей фейков о коронавирусе.
Ранее Жириновский выступил с идеей ввести жесткие меры для распространителей такой информации. Так, он предложил временно ввести смертную казнь за распространение фейков о COVID-19.
"Подобные призывы (расстреливать людей) не должны звучать из уст человека, которого поддерживает какая-то часть населения. Эмоциональное выступление лидера фракции ЛДПР о расстрелах за фейки в интернете - яркая речь, но с опасным посылом. Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же? Ведь мы же не в театре", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что население нужно успокаивать, а не будоражить. "Представьте, что взяли и расстреляли "фейкометов" где-то под Бутовским полигоном! Будете счастливы? Ваша душа успокоится? Так что хватит уже сеять панику среди людей!", - заключила Поклонская.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.