Поклонская поспорила с Жириновским из-за наказания за фейки

"Подобные призывы (расстреливать людей) не должны звучать из уст человека, которого поддерживает какая-то часть населения. Эмоциональное выступление лидера фракции ЛДПР о расстрелах за фейки в интернете - яркая речь, но с опасным посылом. Лично я воспринимаю подобные выступления как некий спектакль. Но где гарантия, что другие думают так же? Ведь мы же не в театре", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.