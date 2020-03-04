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Туризм
2020-03-04T16:59+0300
https://ria.ru/20200304/1568143605.html
В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку
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РИА Новости

В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку

16:59 04.03.2020
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© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© AP Photo / Apichart Weerawong
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Полиция расследует смерть женщины, которая, как полагают, упала ос высоты 30 метров во время скалолазания в Ао Нанге в районе Краби в Таиланде, сообщает The Phuket News.
Начальник полиции провинции Краби Кол Сомчай Суетортракул рассказал, что на месте происшествия у подножия 50-метровой скалы обнаружили тело 55-летней Нантаван Фреи. Альпинистская веревка была привязана к ее талии. Рядом лежали сумки с одеждой, снаряжение, деньги и шведские водительские права, добавил начальник полиции.
Тело обнаружили местные жители, пояснил Кол Сомчай. Оно было доставлено в больницу для дальнейшего обследования.
Офицеры считают, что женщина умерла по меньшей мере за 12 часов до того, как ее нашли.
Начальник полицейского участка Ао Нанг Афихичарт Джинапен объяснил, что Нантаван Фрея была замужем за шведом. Пара имела одного сына и жила в Швеции.
“На данный момент мы считаем, что женщина упала со скалы, но мы еще не пришли к выводу, было ли это несчастным случаем или нет", — отметил капитан Афихичарт. Он добавил, что сейчас полиция опрашивает свидетелей и ждет результатов обследования тела.
Машина скорой медицинской помощи на одной из улиц Патонга.
7 февраля, 15:15Туризм
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