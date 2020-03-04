В Таиланде обнаружили погибшую альпинистку

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Полиция расследует смерть женщины, которая, как полагают, упала ос высоты 30 метров во время скалолазания в Ао Нанге в районе Краби в Таиланде, Полиция расследует смерть женщины, которая, как полагают, упала ос высоты 30 метров во время скалолазания в Ао Нанге в районе Краби в Таиланде, сообщает The Phuket News.

Начальник полиции провинции Краби Кол Сомчай Суетортракул рассказал, что на месте происшествия у подножия 50-метровой скалы обнаружили тело 55-летней Нантаван Фреи. Альпинистская веревка была привязана к ее талии. Рядом лежали сумки с одеждой, снаряжение, деньги и шведские водительские права, добавил начальник полиции.

Тело обнаружили местные жители, пояснил Кол Сомчай. Оно было доставлено в больницу для дальнейшего обследования.

Офицеры считают, что женщина умерла по меньшей мере за 12 часов до того, как ее нашли.

Начальник полицейского участка Ао Нанг Афихичарт Джинапен объяснил, что Нантаван Фрея была замужем за шведом. Пара имела одного сына и жила в Швеции.